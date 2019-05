Opgedreven bromfiets uit verkeer gehaald TVDZM

29 mei 2019

In Mechelen heeft de politie een opgedreven bromfiets uit het verkeer gehaald. De bromfietser werd aan de kant gezet en bleek na een test op de rollenbank maar liefst 55 kilometer per uur te kunnen halen. Dat is maar liefst dertig kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. De bromfiets werd in beslag genomen. Na demontage en een tweede test op de rollenbank, zal de eigenaar zijn bromfiets na een maand terug mogen gaan ophalen op het politiekantoor.