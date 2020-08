Opgedreven bromfiets in beslag genomen Tim Van Der Zeypen

25 augustus 2020

09u15 1 Mechelen In Mechelen heeft de politie een bromfiets in beslag genomen. Het voertuig was niet verzekerd, niet ingeschreven en bleek ook nog geen nummerplaat te hebben.

Bovendien bleek de bromfiets ook te zijn opgedreven. Zo haalde het voertuig een maximale snelheid van 37 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 25 kilometer per uur. De chauffeur werd geverbaliseerd. Bovendien werd de bromfietser opgemerkt toen hij zonder verlichting achteraan voorbij een politiecontrole reed.