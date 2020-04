Opa (61) krijgt acht maanden cel na diefstal van playstationspelletjes voor kleinzoon Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

14u00 0 Mechelen Rechter Suzy Vanhoonacker heeft de 61-jarige Jan V. uit Hulshout veroordeeld tot een celstraf van acht maanden. De zestiger stond terecht voor het plegen van een winkeldiefstal. Hij ging ervandoor met playstationspelletjes.

“Ik had die gestolen om als cadeau te kunnen geven aan mijn kleinzoon”, verklaarde V. kort na zijn arrestatie. Dat gebeurde in november 2019. Hij werd toen in de Carrefour in Mechelen-Zuid op heterdaad betrapt en was in het bezit van de gestolen spelletjes en van een koker die was afgedekt met aluminiumfolie om het alarmsysteem te omzeilen.

Sinds zijn arrestatie verblijft V. in de gevangenis. Daar werd hij ook onderzocht door de psychiater. Het was niet de eerste keer dat hij een diefstal pleegde. “Hij werd al maar liefst zeventien keer veroordeeld. Meestal voor het plegen van diefstallen”, zei de openbaar aanklager. “Hij leert het maar niet af. De maat is vol. Hij moet van andermans goederen afblijven.”

“Grote schuldenlast”

Het parket vorderde een celstraf van twee jaar effectief, de verdediging vroeg om enige mildheid. “Hij pleegde de diefstallen uit geldnood en heeft een enorme schuldenlast”, aldus de raadsman van de V. “Flauwekul”, repliceerde de openbaar aanklager. “Meneer weet dat hij meer verlies doet met het plegen van diefstallen. Hij is er in het verleden steeds slechter vanaf gekomen.”

De Mechelse rechter sprak na afloop van de behandeling meteen een vonnis uit. Ze veroordeelde de zestiger tot een celstraf van acht maanden effectief alsook het betalen van een geldboete van 400 euro.