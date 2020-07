Op dagtrip naar Mechelen: “Veel meer dan de Sint-Romboutstoren”

Mechelen

Verre reizen zitten er ten gevolge van de coronapandemie niet in. Tijd genoeg dus om te gaan dagtrippen in eigen land , bijvoorbeeld naar de stad van de Maneblussers. De Dijlestad heeft haar imago van vies en onveilig provincienest van een paar decennia terug al lang achter zich gelaten, is zelfs geen verborgen parel meer. Mechelen heeft dan ook veel meer te bieden dan de Sint-Romboutstoren alleen. De stad bezit een schat aan beziens- en belevingswaardigheden en dan heb je het niet alleen over de bekende attracties als Planckendael, Technopolis en het Speelgoedmuseum. Mechelen met haar vele monumenten en vlietjes is ook de thuisstad van een van de beste bieren, een van de mooiste bibliotheken en een van de spannendste escape rooms ter wereld.