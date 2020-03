Ook Vlaams minister Bart Somers op doktersadvies in afzondering ADN

17 maart 2020

12u37

Bron: Belga 62 Mechelen Vlaams minister voor Samenleven Bart Somers (Open Vld) blijft de komende week in afzondering op doktersadvies. Dat zegt hij op Twitter.

"Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden om verder te werken", zegt hij. "Zorg goed voor elkaar."

De minister wordt door de dokter aangeraden om thuis te blijven omdat hij enkele symptomen heeft en men geen risico’s wil nemen, verduidelijkt zijn woordvoerder, zeker gezien ministers normaal gezien met veel mensen in contact komen.



Gisteren maakte Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bekend dat ze voorlopig even van thuis uit werkt omdat er coronavirus was vastgesteld in haar gezin.

Op doktersadvies ga ik de komende week in afzondering moeten blijven. Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden om verder te werken. Zorg goed voor elkaar. #coronavirus #samenerdoor Bart Somers(@ BartSomers) link