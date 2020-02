Ook Speeldag wordt herbekeken: “Niet afschaffen, wel anders invullen” Wannes Vansina

10u48 0 Mechelen De Mechelse stadsbestuur bekijkt of het een nieuwe invulling kan geven aan de Speeldag. “Mogelijk kan deze aansluiten bij een ander evenement.”

De verhuis van het zandstrand deze zomer doet de gemoederen hoog oplaaien en doet het gerucht de kop opsteken dat de Speeldag zou verdwijnen. “Niet waar”, zegt Jeugdschepen Abdrahman Labsir, “maar we zijn wel aan het bekijken hoe we de evenementen die we in het centrum organiseren een nieuwe invulling kunnen geven.”.

De Speeldag wordt volgens de schepen sowieso behouden, maar mogelijk wel op een andere datum en aansluitend op een ander evenement. “Er zal nog altijd een Speeldag zijn, maar deze zal anders worden ingevuld. Ik hoop dat we eind deze maand een beslissing kunnen nemen en dan zullen we meer kunnen communiceren. Nu is het nog een beetje te vroeg.”

De Speeldag wordt al veertien jaar georganiseerd in het voorjaar. Het kinderevenement is doorgaans goed voor ruim tienduizend bezoekers.