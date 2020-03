Ook rouwaula van Mechelen streamt rouwplechtigheden live Antoon Verbeeck

30 maart 2020

15u16 0 Mechelen De rouwaula van Mechelen streamt in tijden van corona ook rouwplechtigheden live. De mogelijkheid tot livestream werd in 2019 voorzien om personen die in het buitenland zijn, of door een ziekenhuis of rusthuisopname, toch de mogelijkheid te bieden de plechtigheid vanop afstand te volgen. Vandaag wil de stad deze dienst opnieuw onder de aandacht brengen.

“Met de strikte maatregelen rond de coronacrisis was afscheid nemen enkel mogelijk in beperkte kring. Nu kan elk familielid de rouwplechtigheid volgen, weliswaar vanop afstand maar aldus een mogelijk alternatief”, vertelt schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-m+). “Uiteraard blijven de regels van social distancing gelden, het is dus niet de bedoeling dat verschillende gezinnen of vrienden bij elkaar komen om samen naar de plechtigheid te kijken via livestream.”

Gebruiksklaar

“Mensen die hiervan gebruik willen maken moeten natuurlijk wel beschikken over een computer, internet en een e-mailadres. Het systeem is gebruiksklaar en voor de plechtigheid wordt er een link aangemaakt en op aanvraag via e-mail aan de familie bezorgd. De familie kan zelf bepalen met wie zij de link delen. De livestream start 10 minuten voor het begin van de plechtigheid en loopt tot 15 minuten na de dienst.” De algemene maatregelen van de federale overheid blijven gelden tijdens de rouwplechtigheid op locatie, zijnde 30 aanwezigen die verspreid zitten in de aula en een verbod op condoleren door handen, knuffels of kussen te geven.

