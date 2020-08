Ook RKMVC speelt in groen-witte tenue: “De naam Racing Mechelen kenden we al, maar dat we dezelfde clubkleuren hebben? Nee, dat wisten we niet.”

Mechelen

Zit er een verbroedering aan te komen in het Mechels voetbal? Het kan zo maar even, want ook bij onze Nederlandse naamgenoot in Zuid-Limburg wordt er gevoetbald. En zelfs in groen-witte tenue. Vandaag nemen we jullie mee naar Sportpark Spetseweide en stellen we jullie RKMVC, of beter Roomse-Katholieke Mechelse Voetbal Club, voor.