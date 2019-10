Ook Planckendael viert Halloween: dieren amuseren zich rot met pompoenen Wannes Vansina

23 oktober 2019

Halloween komt eraan en dat ontgaat ook de dieren van ZOO Planckendael niet. Deze dagen verrassen de verzorgers hen namelijk met pompoenen, al dan niet gevuld met lekkers. Of ze nu angstaanjagend of grappig zijn, de vruchten vallen duidelijk in de smaak. Onder meer de bonobo’s en de kuifmakaken, de hyena’s en de olifanten amuseerden zich zichtbaar kostelijk met hun extra verrijking, zoals blijkt uit volgend filmpje.