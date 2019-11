Ook Opsinjoorke is fan van friet Wannes Vansina

25 november 2019

09u51 2 Mechelen Vandaag start de Week van de Friet en ook Opsinjoorke op de Grote Markt in Mechelen blijkt fan. “Een uniek Belgisch gegeven als frietjes van de frituur, verdient het om extra in de spotlight gezet te worden.”

Het is al de twintigste keer dat de VLAM ons culinair erfgoed in de kijker zet. “In vijf steden brengen bekende standbeelden een week lang een ode aan de frietjes van de frituur. Zo zorgen we voor meer goud op straat, en meer goesting in die heerlijke frietjes!”, aldus het Vlaamse centrum.

Uit een onderzoek voor VLAM blijkt de Belg verknocht aan zijn friet. 61 procent snakt na een reis naar frietjes van de frituur. En als we die eten, dan liefst met zout erop (72%). De helft van de Belgen brengt minstens een keer per maand en dan vaak op vrijdag of in het weekend een bezoek aan veelal hetzelfde frituur.