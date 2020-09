Ook haagpakketten en regentonnen zoeken grond Wannes Vansina

03 september 2020

15u55 0 Mechelen De Mechelse boomplantactie ‘Boom zoekt grond’ krijgt een vervolg. De samenaankoop wordt uitgebreid met struiken, planten, haagpakketten, patiobomen en zelfs regentonnen.

Vorig jaar namen bijna 200 Mechelaars deel, goed voor meer dan 550 bomen. De stad hoopt dit jaar nog beter te doen. Bestellen kan vandaag tot en met eind september of zolang de voorraad strekt. De ophaling gebeurt op 27 en 28 november.

“Met een uitgebreid aanbod van bomen, hagen en regentonnen ontzorgen we de Mechelaars die willen bijdragen aan een duurzame, aangename en toekomstbestendige stad. Wie via de groepsaankoop bestelt, betaalt bovendien ook nog eens 20% minder dan in de winkel”, zegt Patrick Princen, schepen van natuur- en groenontwikkeling.

In samenwerking met Natuurpunt en Velt worden hagen aangeboden als alternatief voor omheining. “Nergens ter wereld worden tuintjes zo van elkaar en de buitenwereld afgescheiden als in Vlaanderen. Ommuurde tuinen zijn echter een dooddoener voor egels, kikkers en padden”, zegt Nils Iwens van Natuurpunt.

Op voorstel van Tine Van den Brande wordt de actie verder uitgebreid met regentonnen, in samenwerking met Klimaan. “In steden vloeit het regenwater helaas vooral in de riolering in plaats van in de grond. We kunnen samen wel al een verschil maken”, motiveert ze.

Meer informatie https://www.mechelen.be/boomzoektgrond.