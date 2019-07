Ook echtgenote Kucam aangehouden als medeplichtige mvdb

05 juli 2019

17u35

Bron: VRT 0 Mechelen De vrouw van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is aangehouden als medeplichtige in de zaak rond gesjoemel met humanitaire visa, zo meldt de VRT-nieuwsdienst. Kucam zelf, zit sinds januari vast.

Kucam bezorgde de lijsten met namen van Assyrische christenen die volgens hem in aanmerking kwamen voor een humanitair visum aan het kabinet van Asiel en Migratie. Het gemeenteraadslid belandde in de cel na de Pano-reportage die de problemen aan het licht bracht. Kucams zoon werd enige tijd later ook opgepakt, maar is sinds eind maart onder voorwaarden vrijgelaten.

Lees ook: Melikan Kucam blijft in cel op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa