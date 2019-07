Ook echtgenote Kucam aangehouden als medeplichtige mvdb

05 juli 2019

17u35

Bron: VRT 10 Mechelen De vrouw van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is aangehouden als medeplichtige in de zaak rond gesjoemel met humanitaire visa. Kucam zelf, zit sinds januari vast.

De echtgenote van Melikan Kucam werd afgelopen dinsdag gearresteerd en woensdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Net als haar man wordt zij beschuldigd van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Haar man zit al vijf maanden in voorarrest. Hun zoon zat bij de start van het onderzoek ook enkele weken vast maar werd dan op vrije voeten gesteld.

Parketwoordvoerster Lentle Jespers: “De rol van de echtgenote wordt verder onderzocht. Zij verschijnt aanstaande maandag voor de raadkamer.”

Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam bezorgde de lijsten met namen van Assyrische christenen uit Syrië, Libanon en Irak die volgens hem in aanmerking kwamen voor een humanitair visum aan het kabinet van Asiel en Migratie van Theo Francken. Het gemeenteraadslid zou zich daarvoor hebben laten betalen. De man ontkent echter ten stelligste dat hij landgenoten dwong om te betalen in ruil voor een visum.

De jongste weken zijn nog vier verdachten opgepakt. Het gaat om tussenpersonen die kandidaten voor een humanitair visum geld zouden hebben afgeperst.

Twee verdachten, een 43-jarige uit Antwerpen en een 60-jarige uit Mechelen, verschenen vorige vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen, waar hun aanhouding met een maand verlengd is. Een 45-jarige uit Mechelen mocht van de raadkamer naar huis, maar het parket tekende beroep aan tegen zijn voorwaardelijke vrijlating. Een vierde verdachte is vorige week terug in vrijheid gesteld.