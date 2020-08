Ook Brantano in Mechelen-Noord moet dicht blijven Wannes Vansina

26 augustus 2020

10u55 1 Mechelen Ook Brantano in Mechelen-Noord mag de deuren voorlopig niet openen. Dat heeft burgemeester Alexander Vandersmissen beslist.

“Het ontbreken van een plan van aanpak voor het organiseren van de uitverkoop in de schoenenwinkel, waarbij de geldende coronaregels zouden nageleefd worden, lag aan de basis van de sluiting van de winkel in Mechelen-Zuid. De curator of het veilinghuis wisten evenmin voor de vestiging van Brantano in Mechelen-Noord woensdagochtend een plan voor te leggen om de uitverkoop coronaveilig te laten verlopen”, luidt de motivatie.

De winkel zou vandaag om 11 uur opengaan nadat deze maandag en dinsdag nog gesloten bleef. Op het moment van bekendmaking stonden al heel wat mensen te wachten.