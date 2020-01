Ooievaars Planckendael keren maand vroeger terug Wannes Vansina

24 januari 2020

Het is nog volop winter, maar toch keerden al tien ooievaars terug naar ZOO Planckendael. De verzorgers telden al zo’n tien terugkomers. “De terugkeer van de ooievaarskolonie is een maand vroeger dan vorig jaar. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk bij de zachte temperaturen van de afgelopen wintermaanden”, verklaart Planckendael. Zes maanden geleden vertrokken de ooievaars naar het zuiden om te overwinteren in warmere oorden, op twintig dieren na die verkiezen om het hele jaar in het dierenpark te verblijven. Planckendael is blij de ooievaars opnieuw te mogen verwelkomen. “We kijken al uit naar hun vrolijk geklepper. Hopelijk vertaalt het geklepper zich ook in een mooi aantal jongen dit jaar!”