Onze weekendtips voor de Mechelse regio Antoon Verbeeck

29 mei 2019

17u19 0 Mechelen Open Kerkendag - Regio

In het eerste weekend van juni wordt naar jaarlijkse traditie tijdens de Open Kerkendagen het religieus erfgoed in de kijker gezet. Verschillende kerken in onze regio doen mee en bieden tentoonstellingen, concerten en demonstraties aan, dit alles met als thema ‘Emoties’. Zo kan je onder andere rondleidingen volgen in de Lierse Sint-Gummaruskerk, vormt de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen het monumentale decor voor beeldhouwkunst, keramiek- en textielkunst, is er een tentoonstelling van schilderwerken en bronzen beelden in de Zonderschotse O.L.Vr. Koningin van de Vredekerk en kan je expo’s van fotoclub Amfograf en de gemeentelijke academie bekijken in de Sint-Guibertuskerk in Itegem. De activiteiten in de kerken zijn vrijwel allemaal gratis te bezichtigen. Voor meer informatie surf je naar www.openkerken.be.

Mechelen SUPERmarkt - Nijlen

Het Kempens Diamantcentrum in de Spoorweglei is op zondag het decor voor de Supermarkt. Deze gezellige tuinmarkt bundelt handgemaakte hebbedingen, kunstwerken en originele cadeautjes. De kinderen kunnen zich amuseren op het springkasteel of de hindernissenbaan, en met ijsjes en hamburgers is er ook aan de hongerigen gedacht. De Supermarkt opent om 13 uur de deuren. Bezoekers zijn welkom tot 19 uur. De toegang tot de Supermarkt is gratis.

Mechelen Hellegatrace - Ruisbroek

Snel, gek en origineel: wie deze drie factoren belangrijk vindt voor een geslaagd weekend, moet op zaterdagnamiddag in Ruisbroek, Puurs-Sint-Amands, zijn. Daar vindt tussen 13 en 18 uur de eerste editie van de Hellegatrace plaats, een zeepkistenrace met onder meer een afdaling van 200 meter, heel wat bochtenwerk en een opwipper op het parcours. Er zijn prijzen te winnen voor de snelste tijd en de origineelste zeepkisten. De Hellegatrace vindt plaats in de, hoe kan het ook anders, Hellegatstraat in Ruisbroek. “It’s going to be a hell of a race”, belooft de organisatie.

Mechelen Slechtvalkhappening - Lier

Voor een sterk staaltje moeder natuur moet je dit weekend niet per se de vele bossen en natuurdomeinen in onze regio opzoeken. In het stadscentrum van Lier kan je namelijk op zaterdagvoormiddag enkele slechtvalken bewonderen. Begin juni is het moment waarop de haast volgroeide jongen op eigen kracht rond de Sint-Gummarustoren aan de Vismarkt kunnen vliegen. Hierdoor zal je de jonge vogels met grote regelmaat kunnen waarnemen. Natuurpunt De Wielewaal nodigt iedereen tussen 9 en 12 uur uit om een kijkje te komen nemen.

Mechelen Vierde Pallieterclassic - Lier

Liefhebbers van oldtimers kunnen op zondag hun hartje ophalen in Lier. De Grote Markt is dan het vertrekpunt van de vierde editie van de Pallieterclassic, die naast Lier ook in Boechout, Vremde, Oelegem, Zandhoven, Viersel, Pulle, Grobbendonk, Nijlen en Kessel langsrijdt. “In totaal is er ongeveer honderd kilometer af te leggen. We koppelen een klein wedstrijdelement aan de tocht. Het gaat niet om snelheid, maar het is wel zaak om onderweg goed op te letten”, aldus medeorganisator Jos Verhoeven. De voorbije jaren lokte de rondrit tussen de vijftig en tachtig oldtimers. Het deelnemersveld is volzet, maar niemand houdt je tegen om tussen 10 en 13 uur de vele oldtimers op de Grote Markt te komen aanschouwen.