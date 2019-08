Onze vijf tips voor het weekend Wannes Vansina

16 augustus 2019

04u03 0

Oppuurs

‘Ga goe’ met Slongs

De Zomer van Puurs-Sint-Amands trekt vrijdag naar Oppuurs. Op de affiche staat een optreden van de Antwerpse rapster Charissa Parassiadis, beter bekend als Slongs. In maart bracht ze haar tweede album ‘#GOEGAAN’ uit, maar ze zal ook ouder werk brengen tijdens een opzwepende show met hip hop, reggae & dancehall party vibes. Na haar optreden is de avond nog niet voorbij, maar treedt Checkpoint Charlie aan. De band brengt bekende rock- en popnummers. Het optreden van Slongs start om 21 uur. Meer informatie op www.zomervanpuurs.be.

Oppuurs

Smul tijdens 50-jarige mosselfeesten

Het optreden van Slongs is nog maar het begin van een heus feestweekend in Oppuurs. De jaarmarkt en mosselfeesten vieren hun vijftigste verjaardag met een uitgebreid feestprogramma. De festiviteiten starten zaterdag om 10 uur met een petanquetornooi voor dubbels (inschrijven ter plaatse tot 10.30 uur). In de namiddag volgen een jaarmarkt voor kleinvee en een prijskamp voor grote paarden. Een travestiespektakel en kinderdorp maken het zaterdagprogramma compleet. Het restaurant met mosselen, paling stoofvlees of koude schotel is geopend van 16 tot 20.30 uur, net als op zondag. Op zondag treden Lindsay (21 uur) en – na het vuurwerk om 22 uur - Dries en de Belgen op.

Mechelen

Vier het weekend op zijn Amerikaans

De Slachthuislaan in Mechelen vormt zaterdag en zondag voor het derde jaar op rij het decor voor de American Days. Bezoekers mogen zich verwachten aan onder meer livemuziek, kermis, oldtimers en bikes. Smullen kan van onder meer speenvarken, steak en burgers. De American Days vinden plaats van 12 tot 23 uur en worden georganiseerd door café De Zwaan. Het evenement is gratis.

Mechelen

Twirl mee met Va et Vient

Het Mechelse majorettekorps Va et Vient is op zoek naar vers bloed. “Elk zot vrouwelijk geweld met gevoel voor ritme, een schoon koppel benen, een klok van een stem of gelijk welk ander talent waarmee je denkt ons van dienst te kunnen zijn: afspraak nu zaterdag om 15 uur in de Mechelse Kruidtuin!”, klinkt het bij de knotsgekke bende. Ook in september en oktober volgen open repetities. Meer informatie op de Facebookpagina en via vaetvientcontact@gmail.com.

Breendonk

Bewonder de trektracht van trucks en tractors

In de Veurtstraat in Breendonk vindt zondag Trekker Trek plaats, een wedstrijd truck & tractorpulling. “Spektakel verzekerd”, beloven de organisatoren. Het evenement vindt plaats van 10 tot 17 uur, om 14 uur vindt een demo truckpulling plaats. De inkom bedraagt 5 euro. Meer info op www.trekkertrekbreendonk.be.