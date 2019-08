Onze vijf tips voor het weekend Wannes Vansina

23 augustus 2019



Heist-op-den-Berg: Ga uit de bol tijdens Hestival

Dit weekend vindt niet alleen Maanrock plaats, maar ook Hestival. Het festival in Heist-op-den-Berg blaast vijftien kaarsjes uit. Vanaf 15.35 uur bedient de KetnetBand de jongste bezoekers op hun wenken. Vervolgens is het de beurt aan achtereenvolgens Bel-Air, Slongs, Gestapo Knallmuzik, Channel Zero en The Van Jets om het publiek op het Cultuurplein te vermaken. Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Bob sluit het gratis festival af. Meer informatie op www.hestival.be.

Mechelen: Rij in het spoor van Mark Uytterhoeven

De derde editie van de semiklassieker Mark Uytterhoeven wordt zondag gereden. Wielertoeristen kunnen tussen 7.30 en 10 uur kiezen tussen ritten van verschillende afstanden. “Soms reed ik de pannen van het dak, daarom kan u in mijn semiklassieker 120 km rijden. Vaak stond ik wat te vet, kies de 60 km of de 90 km. Bij periodes was ik gewoon niet getraind, de 40 km is een haalbare kaart”, verklaart Uytterhoeven. De semiklassieker wordt georganiseerd door WTC Tilt in de Vrijgeweidestraat. Meer informatie op www.markuytterhoevenclassic.be.

Kalfort: Wees devoot bij de Maria-ommegang

Volgens eeuwenoude traditie gaat in Kalfort elke tweede zondag na 15 augustus de Maria-ommegang uit en dat is nu zondag niet anders. Het dorp verwacht dit weekend dan ook opnieuw duizenden bedevaarders om Onze-Lieve-Vrouw ten Traan te vereren. De processie gaat zondag om 11 uur uit en maakt deel uit van een totaalprogramma. Vrijdag wordt de bedevaartweek geopend met een sfeervolle Maria-avond met zang, muziek, tekst en choreografie. Op zaterdag wordt de openingsmis van 17uur verzorgd door koor iLLucia van Puurs. Meer informatie op www.kalfort.be/ommegang.

Mechelen: Geniet van de bloemen van het Vrijbroekpark

Het Vrijbroekpark brengt zondag een ode aan de zomer tijdens ‘Zonnige groeten uit Vrijbroek’. Het provinciaal groendomein zet tussen 13 en 18 uur al zijn bloementuinen in de kijker. De verzorgers tonen de dahlia’s en canna’s, de rotsplanten en uiteraard de rozen. In de ecotooptuin kan je je eigen kruidenthee maken, bij ’t Coolhof kom je alles te weten komen over eetbare bloemen. De wilde bijenwerkgroep van Natuurpunt vertelt over wilde bijen. Kinderen kunnen tussen de dahlia’s op zoek naar Frida Kahlo’s. Het evenement is gratis. Meer info op www.vrijbroekpark.be.

Nijlen: Vier mee met Tuinwijkfeesten

De terreinen van Boerke Naas in de Zwanenstraat in Nijlen vormen zaterdag en zondag het decor voor de Tuinwijkfeesten, de 54ste editie al. De festiviteiten starten op zaterdag om 12 uur met een restaurantdag voor de ganse familie (tot 18 uur). Kinderen hoeven zich niet te vervelen dankzij onder meer springkastelen en een paardenmolen. Om 19.30 uur stipt starten een kaart- en kienavond. Op zondag kunnen bezoekers vanaf 13.30 uur ‘paapschieten’ (teppeschiet, inschrijven voor 13 uur). Een afsluitbal met DUO TLB Music Band maakt de Tuinwijkfeesten compleet. Meer info op www.tuinwijkvrienden.be.