Onze vijf tips voor het weekend Wannes Vansina

06 maart 2020

08u08 0

Mechelen/Bonheiden/Berlaar

Circus Pipo belooft plezier en sensatie voor jong en oud

Circus Pipo heeft zijn tenten opgeslagen op de grindparking vlakbij De Nekker in Mechelen. Het Belgische circus brengt er een nieuw familieprogramma van zo’n twee uur met optredens van onder meer de clowns van Dubo Slobi (voor het eerst in ons land te zien), acrobaten, jongleurs, hondendresseurs, papegaaien en een komisch paard. De voorstelling wordt vrijdag gebracht om 18 uur, zaterdag om 15 en 18 uur en zondag om 11 en 15 uur. Het circus gemist? Dan krijg je van 11 tot 15 maart een herkansing op het grasveld aan de Ludwinakerk in Bonheiden. Vervolgens trekt Pipo naar Berlaar. Meer info: circuspipo.wordpress.com.

Mechelen

O-MaMa Markt verwelkomt mama’s en oma’s

Het evenementenbureau Lust4live organiseert zondag de eerste editie van de O-MaMa Markt in De Loods in Mechelen, een feelgoodfestival voor mama’s met grote en kleine kinderen. Bezoekers kunnen niet alleen een marktje bezoeken, maar ook deelnemen aan workshops (bijvoorbeeld ‘Handtas opruimen’ of ‘De leuke brooddoos’) en luisteren naar verschillende sprekers over onder meer pestgedrag en communicatie tussen mama’s en oma’s. Bieke Geenen signeert haar boek ‘Opa en oma zonder stress’, Annelies Minimaliseert haar ‘Opruimen maakt gelukkig’. Meer info op omama.be.

Mechelen

The Singing Factory zingt ‘June Foster’

The Singing Factory brengt dit en volgend weekend ‘June Foster’ in de Mechelse zaal TheAtrium, een popmusical geschreven en geregisseerd door MNM-presentator Wanne Synnave. Voornamelijk jongeren tussen 10 en 15 jaar brengen het verhaal van June, een 16-jarig meisje dat terechtkomt in een nieuw pleeggezin. Ze moet leren omgaan met haar nieuwe omgeving, met de eerste liefdesproblemen van haar broer en met haar nieuwe vrienden. ‘June Foster’ speelt op 7, 8, 13 en 14 maart. Tickets en info: www.singingfactory.be.

Lier

Muziekliefhebber welkom op Lierse cd- en platenbeurs

Zaal De Lispenaar vormt zondag het decor voor de Lierse cd- en platenbeurs. Een dertigtal standhouders brengt duizenden cd’s, vinyl-lp’s en 45-toerenplaatjes mee. “Zowel de gewone muziekliefhebber als de gepassioneerde verzamelaar vindt hier gegarandeerd zijn gading. Quasi alle muziekgenres zijn vertegenwoordigd, gaande van pop, rock, oldies, Nederlandstalig en kleinkunst tot jazz, funk, reggae, soul, filmmuziek, dance en noem maar op”, belooft de organisator. De beurs is geopend van 10 tot 17 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro. Meer info op de Facebookpagina van de CD & VINYL FAIR LIER.

Bornem

Modelbouwclub toont beste op modelbouwgebied tijdens happening

Modelbouwclub Klein Brabant organiseert zondag de ‘MKB modelbouwhappening’ in CC Ter Dilft in Bornem. De vereniging wil tijdens de 20ste editie het publiek kennis laten maken met het nieuwste en beste op modelbouwgebied. “Ter Dilft biedt plaats aan nationale en internationale modelbouwclubs en handelaren zodat zowel kijklustigen, beginnende en ervaren modelbouwers er hun gading kunnen vinden”, belooft de club. Het evenement biedt ook onderdak aan een modelbouwwedstrijd waaraan iedereen mag deelnemen. De deuren zijn geopend van 10 tot 18 uur. Meer info op m-klb.com.