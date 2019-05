Onze vijf tips voor het weekend van 25 en 26 mei Wannes Vansina

24 mei 2019

08u53 0

Mechelen

Racing feest met Frituur Paula

Sportief mag het afgelopen seizoen dan geen hoogvlieger geweest zijn, toch organiseert Racing Mechelen zaterdag een feestje, namelijk de derde editie van het Oscarpelouzafestival. Zaterdag vinden overdag voetbaltornooien voor (een recordaantal) mannen- en vrouwenploegen plaats alsook een demowedstrijd wandelvoetbal. Om 17 uur wordt een galaderby georganiseerd tussen de G-teams van KV Mechelen en Racing Mechelen, onder leiding van Pro-League scheidsrechter Lawrence Visser. Gelijktijdig start ook het muzikale gedeelte. Hoofact is Frituur Paula (ter vervanging van Pardon Service). In the Lounge vindt een technoparty plaats met Franky Jones. Voor de kinderen wordt animatie voorzien (onder meer springkastelen), voor de hongerigen diverse eetkraampjes. De opbrengst gaat naar de jeugdopleiding en de G-ploegen van Racing Mechelen. De toegang is gratis.

Blaasveld

Whiskystokerij organiseert Molenbergfeesten

Stokerij De Molenberg in Blaasveld organiseert zaterdag de vijfde editie van de Molenbergfeesten. Tussen 14 en 22 uur zijn bezoekers welkom om in de tuin te genieten van muziekgroepen, kinderanimatie en uiteraard whisky en bier. Bezoekers kunnen niet alleen smullen en spelen, maar ook een bezoek brengen aan de stokerij. Afsluiten gebeurt met dj Kurt Verheyen. “Ieder jaar organiseren we ook acties voor een goed doel. Voor deze editie viel de keuze op Sjarabang, een inclusief creatief atelier uit Mechelen voor mensen met een beperking. Tijdens de Molenbergfeesten organiseren ze met hun leden enkele leuke knutselactiviteiten voor de kinderen”, zegt Charles Leclef. Meer info op www.hetanker.be/beleving.

Mechelen

Voor laatste keer kunst in Sint-Jozefkerk?

KUROBA (Kunst Rond Battel) organiseert dit weekend de vierde editie van BIBEO (Beelden In Battel En Omgeving). Het principe blijft ongewijzigd: de kunstroute zal starten in de kerk waar een tiental kunstenaars zullen tentoonstellen. Vervolgens kunnen nog acht ateliers in de omgeving worden bezocht. “We hebben ook een aantal nieuwe disciplines ten opzichte van voorgaande jaren, zoals fotografie, het ontwerpen van postkaarten en het maken van tekeningen voor computerspelletjes”, zegt Sonja Vertommen. De organisatie maakt zich wel zorgen over de herbesteming van de kerk. “We hopen dat deze blijft om sociale evenementen in te organiseren.” Deelname is gratis. BIBEO vindt zowel zaterdag als zondag plaats van 10 tot 18 uur. Meer info: http://www.kuroba.be.

Kalfort

Park Populair serveert asperges en muziek

De tuin van het dorpshuis van Kalfort vormt zondagnamiddag het decor van de vierde editie van Park Populair. Langs de Molenbeek worden eten en drinken, muziek en kinderanimatie georganiseerd. Op de affiche staan de Big Belly Band (14-14.30 uur), Kindertheater Jeuk (14-15.30 uur), Soul4You (15.30-17 uur) en The Lost Souls and Friends (vanaf 17 uur). Op het menu uiteraard de ‘asperges van Calfort’, al kan een hamburger zeker ook. Organisator is de vzw Dorpshuis Vrededaal, met medewerking van het gemeentebestuur van Puurs. Meer info: https://www.facebook.com/events/472755476596814/.

Bornem

Laat je huisdier keuren tijdens Kloosterheide Kermis

Het Abdijplein in Bornem vormt dit weekend het decor van Kloosterheide Kermis. De kleine kermis wordt aangevuld met verschillende activiteiten georganiseerd door het lokale buurtcomité. De spits wordt vandaag vrijdag afgebeten met een after work party vanaf 17.30 uur. Op zaterdag staat de traditionele dierenmarkt op het programma om 16 uur. “Bezoekers kunnen met hun huisdier deelnemen aan een wedstrijd. Een veearts en keurders geven een quotering en in elke categorie is er een winnaar. Deelname is gratis”, licht Barbara Meyers toe. Om 21 uur vindt een optreden van Mike Dreamer plaats. Zondag brengen de Bornemse harmonies live muziek vanaf 16.30 uur. Kloosterheide Kermis wordt maandag om 17.30 uur afgesloten met een snoepenworp vanuit een hoogtewerker.