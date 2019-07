Onze vijf tips voor het weekend van 19, 20 en 21 juli Wannes Vansina

19 juli 2019

Mechelen/Bonheiden

Mechelen Dans tango en salsa in openlucht

Nu zondag vindt een nieuwe editie van Dansen aan de Dijle plaats, het gratis dansevenement met tango en salsa dat elk jaar sinds 2014 plaatsvindt op de Vismarkt. Bezoekers met dansbenen zijn om 15 uur welkom voor een initiatie salsa met Salsa Titanico, een uur later volgt een les tango met El Ardorose. Tussen 17 en 22 uur volgt een dansfeest met voor de helft tango en de helft salsa/bachata. “Het concept blijft ongewijzigd”, zegt Steven Huypens. Meer informatie op www.tangodansen.be. Wie weg is van salsa, kan overigens vrijdagavond vanaf 19 juli ook al gratis gaan dansen in de tuin van GreenAlive in Bonheiden. Meer informatie op www.greenalive.be/salsa-party.

Willebroek

Ga op zoek naar de dwergmuis in Broek De Naeyer

De domeinwachter van Broek De Naeyer in Willebroek nodigt volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar uit om zondag 21 juli samen met hem op zoek te gaan naar de dwergmuis. Dat is het kleinste Europese knaagdier dat er is, niet veel groter dan een grote loopkever. De gids leidt bezoekers mee naar de schuilplaats van de dwergmuis en vertelt onderweg leuke weetjes over het diertje. De domeinwachter wacht deelnemers om 14 uur op aan de ingang van de Biezenweiden ter hoogte van de Zwarte Beek, Stuyvenbergbaan in Willebroek. Deelnemen is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Stevige schoenen en een lange broek en lange mouwen zijn aan te raden tegen de muggen.

Heindonk

Swing mee met Zomerjazz en Nabou

CC De Ster organiseert voor de derde zomer op rij Zomerjazz: vier jazzconcerten op telkens een ander gezellig plekje in een van de deelgemeenten van Willebroek. Nu zaterdag strijkt het evenement neer op het Dorpsplein in Heindonk, waar het jonge jazzkwartet Nabou van trombonist Nabou Claerhout het beste van zichzelf zal geven. Het gratis concert start om 20 uur, bezoekers kunnen aan een tafeltje bij een drankje van de muziek genieten. Meer informatie op ccdester.willebroek.be.

Sint-Katelijne-Waver

Moedig menners aan tijdens wedstrijd

De Muilshoek in Sint-Katelijne-Waver vormt de ganse zondag het decor voor de Outdoor Menwedstrijd georganiseerd door LRV Antwerpse menners. Bezoekers zijn de ganse dag welkom om een kijkje te komen nemen. Er staan drank- en eetstanden. De inkom is gratis. “Het is de tweede keer dat we de wedstrijd organiseren. 43 deelnemers uit gans België nemen het in enkel- en dubbelspannen tegen elkaar op in verschillende disciplines”, zegt Jan De Roye. Meer info op www.facebook.com/events/1222263594616902/.

Bornem

Wandel de Boerenkrijgmarsen

Wandelclub Kwik Bornem organiseert zondag de Boerenkrijgmarsen. Stappers kunnen tussen 7 en 15 uur aan CC Ter Dilft kiezen tussen tochten van 6, 12, 18, 24 en 30km. Deelname kost 1,50 euro. De wandelingen leiden door de natuur en hebben bijzondere aandacht voor Boerenkrijgmonumenten in Bornem en Hingene. Meer informatie: wandelclubkwik.be.