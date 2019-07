Onze vijf tips voor het weekend van 13 en 14 juli Wannes Vansina

12 juli 2019

05u15 0

Lier

Schuif mee met de Hulstse Pallieters

De brand in de loods van tuinaannemer Robin Baetens houdt de Hulstse Pallieters niet tegen. Op 12, 13 en 14 juli organiseren ze de 23ste editie van de Pallieterfeesten, met behulp van een tent. Grand Café Pallieter met een vinylavond met DJ Krakend Pinneke trekt op vrijdag om 20 uur de festiviteiten in de Hulststraat op gang, een Pallieterfuif maakt de avond compleet. Zaterdagavond biedt voor ieder wat wils, met vanaf 17 uur een food truck festival, outdoor lasershooting, springkastelen en ponyrijden. Een retro videoparty met Chris Barrow en een optreden van coverband Mission Kowalski maken de affiche op zaterdag compleet. Zondag is vanaf 13.30 uur deels een herneming van zaterdag, maar staan ook het Liers Kampioenschap Kubb (inschrijven verplicht), kaartprijskamp Slagen Halen en buikschuiven op de affiche. Een Tiroler après-skiparty maakt het feestweekend compleet. De inkom is gratis. Meer info op hulstsepallieters.be.

Mechelen

Smeer je stem voor Mechelen Zingt

De Grote Markt van Mechelen vormt zaterdag het decor voor het grote meezingfeest Mechelen Zingt. Naar jaarlijkse traditie zullen Wim Leys en zijn band het publiek opwarmen, waarop het aan het publiek is om luidkeels mee te zingen met tal van klassiekers. Mechelen Zingt start om 19.30 uur. Het evenement werd aan de Mechelse festivalkalender toegevoegd na kritiek van de lokale horeca over de verhuis van de festiviteiten voor de Vlaamse en de nationale feestdag naar de Kruidtuin. De horeca-uitbaters mogen hun terrassen uitbreiden. Meer info: www.dezomerisvanmechelen.be.

Mechelen

Mechelen Spring in de Dijle voor properder water

Voor het eerst in vier jaar tijd vindt nog eens een Big Jump plaats in Mechelen. Deelnemers springen vanaf 15 uur ter hoogte van de Haverwerf in de Dijle – iets wat anders niet mag - om aandacht te vragen voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater. België moet ten gevolge van de Europese Kaderrichtlijn Water over twee jaar de rivieren ecologisch gezond maken. “2021 is niet veraf mee”, waarschuwen de organisatoren. Deelnemers moeten verplicht schoeisel dragen en mogen niet duiken. Deelnemen is verboden voor kinderen jonger dan 12. Oudere kinderen mogen enkel springen onder begeleiding van een volwassene. Meer info op www.mechelsrivierengebied.be.

Ruisbroek

Feest mee met Stef Kamil Carlens

De Zomer van Puurs-Sint-Amands strijkt zaterdag neer op parking IJzergieter in Ruisbroek en brengt Stef Kamil Carlens mee. Op het podium brengt de zanger bekend van onder meer dEUS, Moondog Jr. en Zita Swoon oud en nieuw werk, samen met muzikanten Maarten Moesen (drums), Nicolas Rombouts (contrabas), Nel Ponsaers (keyboard) en Alma Auer (harp). Carlens en band starten om 21 uur. Het concert wordt voorafgegaan door een optreden van partyband De Ambissadeurs. Meer info: www.zomervanpuurs.be.

Putte

Lees eens een krant uit Japan of Mexico

De Putse heemkring brengt tijdens de zomerzondagen elke week een andere verzamelaar voor het voetlicht. Deze zondag is het de beurt aan Robby Goovaerts om te exposeren in Heemmuseum Het Molenijzer. Hij stelt zijn buitenlandse collectie kranten tentoon. Daaronder heel wat Europese dagbladen, maar ook edities uit pakweg Egypte, Japan, China, Indië, Chili of Mexico. “Het begon in 1988 door een krant mee te brengen uit Oostenrijk. Intussen heb ik er uit 91 landen, een kamer vol.” De expo is te bezoeken van 14 tot 20 uur. Tussen 15 en 17 uur brengt de seniorendansgroep lijndansen Putte-Pijpelheide een optreden.