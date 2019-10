Onze vijf tips voor het weekend: gooi de benen los op dansavond Wannes Vansina

25 oktober 2019

06u07 0

Mechelen

‘Orkest van Andrea Bocelli’ brengt lichtvoetig programma

Het muziekfestival Amazing Haydn verwelkomt zondag het Südwestdeutsches Kammerorchester in de Sint-Janskerk in Mechelen, één van Europa’s meest vooraanstaande kamerorkesten. Dirigent Johannes Moesus stelde een zeer gevarieerd en lichtvoetig programma samen. Eerder dit jaar begeleidde het orkest niemand minder dan de Italiaanse tenor Andrea Bocelli. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop. Meer info op users.telenet.be/haydngenootschap.

Bonheiden

Muziekvereniging speelt tien grootste klassiekers

Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden brengt zaterdag een ‘100 klassiekers’-concert. Het volledige programma werd bepaald door het publiek. Dat kon enkele weken geleden zelf zijn top-10 uit de ‘Bonheidense 100 Klassiekers’ kiezen, stukken uit het muziekarchief van de vroegere fanfare. Sommigen zijn evergreens, hits van toen, intro’s of thema’s van gekende films of TV-reeksen. Kaarten kosten 12 euro. Meer info op www.muziekverenigingbonheiden.be.

Kessel

Heksenverbond laat je dansen op oldies

Het Heksenverbond van Nijlen organiseert zaterdag een dansavond met muziek van de jaren 50, 60 en 70, met optreden van The Lost Souls and Friends. De oldiesavond vindt plaats in GC ’t Dorp in Kessel en start om 20.30 uur. De inkom bedraagt 7 euro. “Vorig jaar organiseerden we de oldiesavond een eerste keer. Dat is zo goed meegevallen, dat nu een tweede editie volgt.” Meer info op hetheksenverbond.weebly.com.

Sint-Katelijne-Waver

Wandelclub stapt al voor 23ste keer Kadoddertocht

Wandelclub De Kadodders organiseert zondag voor de 23ste keer de Kadoddertocht. Vertrek- en aankomstpunt is de firma De Ceuster aan de Fortsesteenweg 30 in Sint-Katelijne-Waver. Deelnemers kunnen kiezen voor tochten van 6, 11, 16, 20 en 25km. De wandelingen leiden onder meer langs ’t Grom, de Midzeelhoeve, de natuurgebieden Mosterdpot en Goorbosbeekvallei, abdij Roosendael, het Sint-Micheelskasteel en de oude spoorwegbedding. Deelname kost 1,5 euro. Meer info op kadodders.be.

Willebroek

Kermis gaat jaarmarkt vooraf

Willebroek maakt zich op voor de jaarmarktkermis. De marktkramers in de August Van Landeghemstraat en op het Louis De Naeyerplein openen hun attracties zaterdag de eerste keer en blijven tot en met woensdag. Geen kermis zonder jaarmarkt. Deze vindt maandagvoormiddag plaats. Bezoekers kunnen rondkuieren tussen de vele marktkraampjes en een bezoekje brengen aan de dierenmarkt.