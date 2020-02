Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

14 februari 2020

07u03 0

Mechelen

Kunstonderwijs opent deuren voor Dag van de Academies

Het Mechelse kunstonderwijs gooit zondag de deuren open naar aanleiding van de Dag van de Academies. Van 10 tot 17 uur kan je in het Cultuurcentrum, het Conservatorium en de Academie terecht voor allerhande workshops, een instrumentenmarkt, theatervoorstellingen, concerten en nog veel meer. De kamerbeiaard wordt voor deze gelegenheid opgesteld in het Cultuurcentrum. Het Conservatorium organiseert bovendien de dansvoorstelling ‘Burton Meets Beethoven’ in het Theatrium op 15 en 16 februari.

Mechelen

Tim Volckaert opent eerste omvangrijke solotentoonstelling

In Cultuurcentrum Mechelen opent zondag ‘Any Solution is Good for an Answer’, een eerste omvangrijke solotentoonstelling van Tim Volckaert. De kunstenaar maakt tekeningen, schilderijen en sculpturen met vaak het landschap als uitgangspunt. “Het werk van Volckaert doet poëtisch aan, maar toont tegelijk een scherpe visie, gevoed door de alledaagse realiteit en steeds geworteld in een (kunst)historisch perspectief”, aldus het Cultuurcentrum. De expo opent zondag om 14 uur loopt tot en met 26 april. Een ticket kost 5 euro. Meer info op cultuurcentrummechelen.be.

Hallaar

Speelpleinwerking viert nieuwbouw met feest

Feest zondag op de Boonmarkt in Hallaar. De speelpleinwerking opent er officieel een nieuw gebouw en nodigt iedereen uit om mee te vieren. Tussen 14 en 17 uur kunnen jong en oud kennnismaken met de nieuwe infrastructuur. “Wie houdt van avontuur en uitdaging, theater, buitenspel of zich even creatief wil uitleven wordt die namiddag zeker niet teleurgesteld.” Meer info: heist-op-den-berg.be/nieuws/opening-speelpleingebouw.

Duffel

Rommelmarkt en verzamelbeurs in Pollepel

Sporthal Pollepel in Duffel vormt zondag van 9 tot 17 uur het decor voor een binnenrommelmarkt en verzamelbeurs. Bezoekers op zoek naar het koopje van hun leven kunnen uitblazen bij een hapje, drankje of stuk gebak. De inkom bedraagt 2,5 euro. Meer info op rommelmarkten-info.be.

Breendonk

G-Star fuift tegen kanker

Om geld in te zamelen voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker, organiseert het G-Star Team zaterdag ‘G-Star fuift tegen kanker’ in jeugdhuis ’t Schuur in Breendonk. De deuren openen om 21 uur (tot 3 uur), inkomkaarten aan de kassa kosten 6 euro. Een gratis shuttledienst brengt bezoekers weer naar huis. Het team rijdt de 1.000 km als eerbetoon aan Gino Capoen, een solorijder die onverwacht overleed juist voor de editie van 2017. Meer info: facebook.com/gstarteamKOTK.