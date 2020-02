Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

21 februari 2020

05u58 0

Heffen

Gilde De Knullen viert kindercarnaval

Carnavalsvereniging Gilde De Knullen organiseert zondag de 45ste editie van haar jaarlijkse kindercarnaval. Het evenement vindt voor het eerst plaats in De Kettinghe in Heffen. Met spel, goochelen, dans en muziek zorgen de clowns Michael en Woutje samen met Jordy met ‘De Toeternitoe Show’ voor de animatie tijdens deze namiddag. Op het einde worden de Jeugdprins en Jeugdprinses 2020 van de stad officieel aangesteld. Het gratis kinderfeest start om 14.11 uur. Verklede kinderen kunnen deelnemen aan een tombola.

Beerzel

Feest met winterkermis en jaarmarkt

Feest dit weekend in het centrum van Beerzel. Zaterdag en zondag kunnen bezoekers er terecht op de winterkermis. Op zondag vanaf 9 uur vindt de jaarmarkt plaats. Aan de kramen van de verenigingen kan je terecht voor een hapje en een drankje, de plaatselijke zalen en cafés zorgen voor de nodige ambiance.

Mechelen

Transit toont werk van Nikita Kadan

In Galerie Transit aan de Zandpoortvest in Mechelen loopt nog tot en met 15 maart ‘The Beautiful Colonizer’, een expo met nieuwe schilderijen, houtskooltekeningen en collages van Nikita Kadan. Een van de centrale vragen: Kan men de Sovjetperiode in de Oekraïense geschiedenis omschrijven als kolonisatie?. Het werk van Kadan gaat in dialoog met de film ‘Documenting Cxema’, gewijd aan de tot nu toe grootste ‘rave’ in Oekraïne. De tentoonstelling is vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14 tot 18 uur.

Sint-Katelijne-Waver

’t Grom organiseert Zadenbeurs

’t Grom in Sint-Katelijne-Waver organiseert zondag de vijfde editie van zijn zadenbeurs. De standhouders bieden in de expogangen van het museum een ruime collectie van oude erfgoedrassen en unieke planten aan. Je kan ook je eigen zaden meebrengen en deze ruilen met andere bezoekers in het Veilingzaaltje. Kinderen kunnen intussen in, onder en rond de reusachtige aardkluit ontdekken hoe vroeger het land werd klaargemaakt voor het zaaiseizoen en waar die zaden vandaan komen. Iets eten kan bij een streepje muziek aan een soep- en broodjesbar. De toegang tot het museum en de historische groentetuinen en dus ook de beurs bedraagt 4 euro. De beurs is geopend van 10 tot 17 uur.

Wintam

Fanfare start feestjaar met Winterconcert

Koninklijke Fanfare St. Margarita Wintam bestaat 125 jaar en dat laat de muziekvereniging niet onopgemerkt voorbijgaan. De fanfare wil de verjaardag het ganse jaar vieren, te beginnen met een Winterconcert onder leiding van Frank De Wolf nu zaterdag om 20 uur in het gemeenschapslokaal in de Spiessensstraat. Tickets aan de kassa kosten 7 euro.