Onze tips voor het weekend

10 januari 2020

Bornem/Bonheiden/Nijlen/Heist-op-den-Berg

Kerstboomverbranding zorgt voor warm samenzijn

Zin in een kerstboomverbranding? Dan heb je dit weekend keuze te over. Chiro Booischot gooit zaterdag vanaf 18.30 uur de kerstbomen op de brandstapel, Davidsfonds Schriek volgt dat voorbeeld een dik uur later achter de kerk. Scouting Bornem start diezelfde dag om 17.30 uur met een fakkeltocht voorafgaand aan de verbranding op het Cardinaal Cardijnplein, Chiro Gust Kessel paart het evenement om 19 uur met kleine optredens. Ook middenstandsverenging De Stieweg Bonheiden draagt zijn boompje bij, vanaf 18 uur op de Putsesteenweg. Op zondag tenslotte organiseert de oud-leiding van Chiro Pako in Nijlen vanaf 17 uur een kerstboomverbranding.

Heist-op-den-Berg

Spellenclub viert 5-jarig bestaan in Zwaneberg

Spellenclub Forum Heist bestaat vijf jaar en viert dat dit weekend met een verhuis naar CC Zwaneberg, waar de maandelijks afspraak voortaan doorgaat. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om gezelschapsspellen te komen spelen. Naar aanleiding van de verjaardag komt de designer van Carnavalo zijn nieuwste spelontwerp toelichten en is er taart. Meer info op forumfederatie.be/heist-o-d-berg.html.

Duffel

Fanfare viert 110de verjaardag

Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden in Duffel start zondag feestjaar 2020 met een nieuwjaarsconcert in Cinema Plaza. De muziekvereniging uit Mijlstraat viert dit jaar immers de 110de verjaardag. Het concert start om 14.30 uur. Kaarten kosten aan de kassa 10 euro, 8 in voorverkoop. Meer info op mijlstraatsmuziekorkest.be.

Mechelen

Margaux Vranken Quartet concerteert in Het Predikheren

De Jazzzolder organiseert vrijdag om 20.30 uur een concert van het Margaux Vranken Quartet in Het Predikheren. De alumni van het Berklee Global Jazz Institute is momenteel terug in België om haar nieuwe muziek te voorstellen. “De composities van Margaux weerspiegelen haar reis in de VS: ze is geïnspireerd en beïnvloed door Amerikaanse muziek en door haar ontmoetingen met muzikanten van over de hele wereld. Voor deze speciale avond brengt ze naast haar Belgisch trio ook Sylvain Debaisieux mee als special guest!” Meer info op jazzzolder.be.

Putte

Natuurpunt werkt in Peulisbossen

Behoort meer beweging of meer engagement tot je goede voornemens? Dan kan je zaterdag de handen uit de mouwen steken in de Peulisbossen in Peulis. Natuurpunt De Putter organiseert er van 9 tot 12 een werkmoment. Samenkomst in de Schranshoeflei 7. Natuurpunt zorgt voor het nodige werkmateriaal. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.