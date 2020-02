Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

28 februari 2020

MECHELEN

Technopolis laat de krokusvakantie knallen

Onder het motto ‘Laat de krokusvakantie knallen’ organiseert Technopolis extra activiteiten. Bezoekers mogen oorverdovende knallen, oogverblindende stikstofwolken en hartverwarmende steekvlammen verwachten. Spektakel is verzekerd tijdens ‘Robin wil naar de maan’, een show over een kleine bengel die op eigen houtje met een raket naar de maan wil. De populaire Van de Graaff-generator keert terug alsook een heleboel workshops. Meer info op technopolis.be.

PUTTE

Klein Boom verwelkomt snuisteraars

Op zoek naar cd’s, dvd’s, boeken, strips of games? Dan kan je zaterdag terecht in Klein Boom in Putte voor een beurs. Niet gevonden wat je zocht? Dan kan je de dag erop op dezelfde locatie een tweede poging wagen tijdens een binnenrommelmarkt met drank- en eetgelegenheid. Zowel de beurs als de rommelmarkt is geopend van 9.30 tot 17 uur. De inkom bedraagt telkens 2 euro.

REET

Mechelen Brooikensstoet houdt dertigste avondwandeling

Brooikensstoet organiseert vanavond de dertigste editie van ‘De avondwandeling door landelijk Reet’. Deelnemers worden uitgenodigd om te verzamelen om 19.30 uur in het Gildenhuis, met zaklamp en waterdicht schoeisel. Onderweg voorziet de organisatie twee stopplaatsen waar je iets kan drinken. Deelname kost 5 euro (inclusief twee drankbonnen). Meer info op de Facebookpagina.

BEVEL

Damateur speelt ‘Als de kat van huis is’

De Bevelse toneelkring Damateur speelt dit weekend ‘Als de kat van huis is’ in parochiecentrum Den Heerd. De komedie wordt vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld om 20 uur. De deuren openen al om 18.30 uur. Tickets kosten 10 euro. Reservaties zijn niet mogelijk.

MECHELEN

Bouw mee aan een spits voor Sint-Rombouts

Mechelen bouwt tegen de zomer een torenspits voor Sint-Rombouts uit karton. Het zeventig meter hoge gevaarte wordt opgericht aan de oude brandweerkazerne. De bedoeling is met zoveel mogelijk Maneblussers te bouwen. Zaterdag vindt een eerste infomoment plaats, van 16 tot 19 uur. Iedereen is welkom om de plannen te komen ontdekken en zich in te schrijven als torenbouwer. Meer info: onzetoren.be.