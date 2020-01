Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

17 januari 2020



Regio

Davidsfonds serveert Toast Literair

Het Davidsfonds organiseert dit weekend de tiende editie van Toast Literair. Op meer dan honderd plekken in Vlaanderen kan je genieten van een boeiende literaire activiteit bij een aperitief of een uitgebreide brunch. In onze regio komt onder meer Rick De Leeuw naar Rumst, Jeroen Olyslaegers naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Peter Holvoet-Hanssen naar Puurs, het schrijversduo Bogaerts naar Lier en Vitalski naar Putte. Meer info op toastliterair.be.

Duffel

vtbKultuur organiseert Winterse Vertellingen

vtbKultuur Duffel organiseert zaterdag zijn gekende Winterse Vertellingen. Vertrekpunt is het vroegere postgebouw in de Gustaaf Van der Lindenlaan. Van daaruit gaat het in groepjes langs de verschillende locaties in Duffel West waar naar diverse verhalen kan worden geluisterd. Het vertrekuur kan tussen 18 en 22 uur vrij worden gekozen, maar hoe vroeger je start, hoe meer verhalen je kan meepikken. Deelnemers vanaf 12 jaar betalen 1 euro. Meer info op vtbkultuur.be/duffel.

Mechelen

Strijkersensemble speelt gratis nieuwjaarsconcert

Strijkersensemble Rosamunde speelt zondag een nieuwjaarsconcert in de parochiezaal in Battel (Mechelen). De Battelse muziekvereniging brengt muziek van onder meer Gustav Holst, John Williams, Telemann en Johann Strauss. De toegang is gratis. Het concert wordt georganiseerd in samenwerking met Team Battel. Rosamunde zoekt violisten en cellisten die de rangen willen versterken. Meer info op rosamunde-mechelen.be.

Willebroek

Natuurpunt gaat wandelen in Biezenweiden en Broek

De Willebroekse kern van Natuurpunt Mechels Rivierengebied organiseert zondag een ‘frisseneuzenwandeling’ in Biezenweiden en Broek De Naeyer. Plaats van afspraak in de ingang van Biezenweiden aan de Stuyvenbergbaan, om 14 uur. Honden kunnen niet mee op de tocht van 2,5 uur. Inschrijven is niet nodig. Meer info: www.natuurpunt.be/agenda.

Mechelen

BRAS rommelt in de Nekkerhal

Wie op zoek is naar rommel, curiosa, vintage, brocante en antiek kan dit weekend opnieuw terecht in de Nekkerhal in Mechelen voor de eerste BRAS Rommelmarkt van het nieuwe jaar. De rommelmarkt is zaterdag en zondag geopend van 10 tot 17 uur. De ingang is aan de kant van Bonheiden. De toegang bedraagt 5 euro. Meer info op www.bras-rommelmarkt.be.