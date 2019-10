Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

11 oktober 2019

06u02 0

Mechelen

Experimenteer met BDSM op Eroticabeurs

De Nekkerhal in Mechelen vormt van vrijdag tot en met zondag het decor voor de Eroticabeurs. Nieuw is de ‘fetish club’ in een afgezonderde ruimte. Bezoekers kunnen er onder professioneel toezicht kennis maken met de wereld van de BDSM. “De Erotica,Body & Beautybeurs is bij uitstek de ideale plaats om met deze boeiende wereld kennis te maken”, aldus de organisator. Verder ervaren bezoekers alles over wat reilt en zeilt in de wereld van erotiek, onder meer ook dankzij erotische shows en attracties. Meer info op www.ero-expo.com.

Mechelen/Duffel/Lier/Willebroek/Bonheiden

Maak kennis met sociale huisvesting tijdens Sociaal Wonendag

Sociaal wonen bestaat honderd jaar en dat vieren de huisvestingsmaatschappijen en de VMSW zondag met de Sociaal Wonendag. Woonpunt Mechelen organiseert begeleide wandelingen door de Mahatma Gandhiwijk, een sociale woonbuurt die een metamorfose ondergaat. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verschillende projecten, maar ook bij sommige bewoners. “De vernieuwing van de appartementen in de Gandhistraat blijft iets groots”, zegt voorzitter Arthur Orlians. De wandelingen starten om 11, 13 en 15 uur aan de Gandhistraat 1000 A-B, kant Jubellaan. Ook in Bonheiden, Duffel, Lier en Willebroek vinden activiteiten plaats in het kader van Sociaal Wonendag. Meer info op www.sociaalwonendag.be.

Mechelen

Maak kennis met veertig brouwerijen tijdens Bier Festival

De Mechelse drankencentrale Quali Drinks organiseert van vrijdag tot en met zondag de zevende editie van het Bier Festival. De festiviteiten worden op vrijdag op gang getrokken met de Limited Edition Beer Bar in brouwerij Het Anker, waar bezoekers een tiental meer exclusieve bieren kunnen proeven. Op vrijdag vinden op het binnenplein optredens plaats van Radio Botanique en DJ Kurt Verheyen. Op de Grote Markt verzamelen de twee dagen erop 40 brouwerijen met meer dan 150 speciaalbieren. Zaterdag kan je er terecht van 18 tot 23 uur, zondag van 12 tot 19. Er worden 10.000 bezoekers verwacht. Meer info op bierfestivalmechelen.be.

Breendonk

Feest mee met 65ste jaarmarkt

Voor de 65ste keer wordt in Breendonk jaarmarkt georganiseerd en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De organisatoren pakken uit met een feestprogramma. Het weekend inzetten gebeurt vrijdagavond met een foute party in café De Vijfhoek. Zaterdag kan je vanaf 10 uur in het dorp terecht voor onder meer rommelmarkt, paardenprijskampen, oude ambachten, tentoonstellingen en kermis. De dag afsluiten gebeurt in jeugdhuis ’t Schuur met gratis optredens van Doedanooit en The Arch en aansluitend kermisfuif. Op zondag vindt om 14 uur een kinderjaarmarkt plaats op de speelplaats van Klavertjevier. Afsluiten gebeurt maandag met de 41ste Meutteworp.

Mechelen

Maak een muzikale wandeling door het Vrijbroekpark

Het Vrijbroekpark in Mechelen organiseert zondag een muzikale wandeling voor gezinnen. Starten doe je tussen 13 en 15 uur aan het bezoekerscentrum. Je wandelt op eigen tempo en maakt kennis met onder meer de stilte, het geluid van knisperende herfstblaadjes en muziek door studenten van de muziekacademie. De activiteit kadert in de Week van het Bos.