Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

31 januari 2020

Mechelen

Lesgroepen Circolito tonen hun kunnen

Alle lesgroepen van circusschool Circolito tonen zaterdag en zondag hun kunnen tijdens het ‘CircoliTOONweekend’ in de theaterzaal van het Sint-Romboutscollege. Op zaterdag geven de artiesten het beste van zichzelf tussen 13 en 19 uur, op zondag is iedereen welkom van 10.30 tot 18 uur. De inkom bedraagt 6 euro. Circolito bestaat twintig jaar. “Alle nummers gaan dus over feesten allerhande, of over een of andere gebeurtenis van de afgelopen 20 jaar. De leerlingen van Dynamische Acro (foto) halen zo herinneringen op aan de verhuis in 2018 van het Klein Begijnhof naar Den Hangar”, zegt Lieven Leemans. Tussen de optreedblokken kan je iets drinken in de cafetaria. Meer info op circolito.be.

Mechelen

Brassband Hombeek concerteert met Franse soliste

Brassband Hombeek concerteert zaterdag in de Mechelse Stadsschouwburg. Dat in het goede gezelschap van de Franse althoornsoliste Sophie Binet-Budelot. Ze is niet de minste: in 2015 behaalde ze de derde plaats en de speciale publieksprijs op de Solistenwedstrijd in het kader van de Europese Brassbandkampioenschappen. De brassband brengt verder een gevarieerd programma. In voorverkoop kost een ticket 13 euro, te bekomen via info@brassbandhombeek.be of 0495 19 76 67. Meer info op brassbandhombeek.be.

Bonheiden

Gidsen leiden rond in Zellaer

Zoals elke eerste zondag van de maand zijn bezoekers dit weekend welkom in de negentiende-eeuwse waterburcht Kasteel Zellaer in Bonheiden. Een gids leidt bezoekers rond langs de mooiste vertrekken en plekjes van het domein. De rondleiding start om 14 uur en duurt ongeveer twee uur. Reserveren kan via gidsen@kasteelzellaer.be. Deelname kost 4 euro. Meer info: kempenslandschap.be.

Sint-Katelijne-Waver

Jazzcombo laat zich inspireren door Antigone

In de Ursulazaal van het Instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw- Waver vindt vrijdagavond om 20 uur een concert plaats van jazzstudenten van de Leuvense LUCA School of Arts. Een jazzcombo met Tim Eysackers (piano), Natan Goessens (drums) en Anaïs Moffart (contrabas) brengt stukken gebaseerd op de tragedie ‘Antigone’ alsook een aantal gekende jazzstandards. Tickets kosten 12 euro en kunnen worden gereserveerd via vrijetijd@skw.be en tel. 015/30.50.53. Meer info: sintkatelijnewaver.be/events.

Puurs

Repair Café herstelt kapotte spullen

Heb je klein elektro, meubelen, kledij of fietsen waar iets aan hapert? Dan kan je daarmee zaterdag van 14 tot 17 uur terecht in een repair café in CC Binder in Puurs. Vrijwillige herstellers zitten er klaar om je te helpen in ruil voor een vrije bijdrage. Ook als je niets te repareren hebt, ben je overigens welkom om een kijkje te nemen, iets te drinken en contact te leggen. Gelijktijdig vindt trouwens ook een geefplein plaats. De activiteit wordt georganiseerd door Repair Café Klein-Brabant. Meer info: repaircafekleinbrabant.blogspot.com.