Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

23 januari 2020

05u21 0

Mechelen

Doe bouwinspiratie op tijdens Wonen

Zaterdag gaat in de Nekkerhal in Mechelen ‘Wonen’ van start. De bekende beurs belooft met zo’n 190 exposanten opnieuw met de laatste trends in verbouwen, renoveren en interieur te komen. Bezoekers krijgen gratis professioneel (ver)bouwadvies. Wonen loopt tot en met 2 februari. Wonen is tijdens het weekend geopend van 11 tot 18 uur, tijdens de week van 13 tot 18 uur. Een online ticket kost 5 euro, een kassaticket 10. Meer info: wonen.eu.

Bornem

Vier mee met 50 jaar Academie

De Academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem viert haar 50-jarig bestaan vrijdagavond met een nieuwjaarsconcert in CC Ter Dilft. Het concert start om 19 uur. De leraren brengen een afwisselend programma met veel verschillende muziekstijlen. Na het concert is iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie. Alle aanwezigen worden er getrakteerd op een glaasje. De toegang is gratis.

Mechelen

Spring erop los tijdens Spring-Sprong Festival

De Mechelse sporthal IHAM wordt het ganse weekend omgevormd tot een groot springparadijs voor kinderen tot 14 jaar. Turnkring Moedig en Vrij organiseert er haar jaarlijkse Spring-Sprong Festival. Op het programma meer dan 1.000m² springkastelen, maar ook een hindernissenparcours, een ballenbad en een reuzegrote glijbaan. Het festival vindt zowel zaterdag als zondag plaats van 9 tot 13 en van 14 tot 17 uur. Een ticket voor een halve dag kost 5 euro. Meer info op moedigenvrij.be.

Lier

Volg een instaprondleiding in Stadsmuseum

Stadsmuseum Lier organiseert nu zondag een instaprondleiding, om 10.30 uur. Dat is een rondleiding die je anders enkel in groep kan boeken. Bezoekers betalen enkel hun toegangsticket. Reserveren kan via stadsmuseum@lier.be. Ook op zondag 26 april en op zondag 25 oktober vinden instaprondleidingen plaats. Meer info: stadsmuseumlier.be.

Sint-Amands

Maak kennis met Echo’s van de Schelde

Hoe ziet de toekomst van de Kaai in Sint-Amands eruit? Dat kom je zaterdag te weten tijdens een infomarkt in GC de Nestel, van 10 tot 16 uur. Je kunt er de voorlopige plannen van ‘Echo’s van de Schelde’ inkijken en vragen stellen. Om 11 en om 14 uur stellen Atelier Horizon en OFFICEU architects de voorlopige plannen aan het publiek voor.