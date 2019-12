Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

06 december 2019

05u43 0

Mechelen

Schaatsboot en kerstmarkt van start

Op Sinterklaasdag start Mechelen houdt je Warm 2019, met de opening van het eerste van vier kerstmarktweekends. De 45 kerstkraampjes op Vismarkt, Haverwerf en Van Beethovenstraat zijn vrijdag geopend van 18 tot 23 uur, zaterdag van 11 tot 23 uur en zondag van 11 tot 20 uur. Met de kerstmarkt opent ook de Schaatsboot op de Dijle met de bijhorende Winterlounge. In de Sint-Romboutskathedraal kan je dan weer genieten van het imposante maankunstwerk Museum of the Moon en de vertellingen ‘Meisje van de Maan’. Meer info op mechelenhoudtjewarm.be.

Mechelen

Maker monumentaal ziekenhuiskunstwerk exposeert in Garage

De Garage opent vrijdag ‘Wall Works’, een tentoonstelling met werk van kunstenaar Koen van den Broeck. Het accent ligt op kunst in opdracht voor de publieke ruimte. Mechelaars kennen zijn werk zeker. Hij realiseerde het monumentale werk ‘Sampled’ op de glazen gevels van het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis. Met zijn 7.000 vierkante meter het grootste kunstproject in België in zijn genre. “We zijn zeer vereerd dat een internationaal gerenommeerde kunstenaar ervoor kiest om zijn tentoonstelling in Mechelen te organiseren. Het toont nog maar eens de positie van De Garage binnen de hedendaagse kunst in Vlaanderen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. De expo loopt tot 1 maart. Volwassenen betalen 5 euro inkom. Meer info op cultuurcentrum.be.

Willebroek

Winter Wonder Plaza dit keer ook met buitenmarkt

Plazarama/Plazashopping organiseert zaterdag voor de vierde keer het winterevenement ‘Winter Wonder Plaza’ in het Seniorplaza/OTV Home Care in Willebroek. In een gezellige winterse sfeer presenteren veertig standhouders creatieve creaties en leuke cadeauartikelen. Omwille van het succes krijgt de markt een verlengde buiten op het binnenplein. Plazacity, aan de andere kant van de Overwinningsstraat, wordt ingericht als ‘BV-meeting point’. Tussen 15 en 17 uur zijn Steffi Vertriest en Adi daar te gast.

Mechelen

Defrancq speelt monoloog tijdens publieksdag Kazerne Dossin

Kazerne Dossin houdt zondag een publieksdag. Dat betekent dat je gratis zowel de permanente expo als de tijdelijke tentoonstelling Auschwitz.camp kan bezoeken. Daarnaast kan je ook terecht in het pop-upmensenrechtencafé. Kinderen kunnen een workshop rond Chanoeka volgen. Hoogtepunt wordt de voorstelling ‘De binnenzak van de ziel’ van Kurt Defrancq, voor grootouders en hun kleinkinderen. De acteur schreef deze na een bezoek. “Ik zag heel duidelijk het verband met de verhalen van vluchtelingen vandaag. Ik voelde onmiddellijk dat er uit al die verhalen een nieuw verhaal kon voortkomen”, aldus Defrancq. De monoloog start om 15 uur. Inschrijven is vereist. Meer info op www.kazernedossin.eu.