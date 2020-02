Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

07 februari 2020

04u49 0

Mechelen

Beste breakdancers steken elkaar loef af

Cultuurcentrum Mechelen vormt zaterdag het decor voor de ‘Battle Of Honour World Finals’. Artiesten uit 25 landen en 5 continenten nemen deel aan de breakdancewedstrijd van de Mechelse vzw Busta Move. Bezoekers mogen zich verwachten aan de strafste dansmoves. Om 15 uur starten de kwalificaties, om 18 uur begint de drie uur durende finale. Tickets kosten 17 euro. Meer info: cultuurcentrummechelen.be.

Lier

Steun lopers voor Kom op tegen Kanker al wandelend

‘t Liers Kwartet, vier lopers die deelnemen aan de 100km-run van Kom op Tegen Kanker, organiseren zaterdag een winterwandeling. Starten kan tussen 12 en 15 uur aan het terrein van De Kantin voor een tocht van 5 of 10km. Napraten kan aan de winterbar, bij een hamburger, pannenkoek en live muziek. Deelname kost 5 euro. Meer info op de100kmrun.be/team/t-liers-kwartet.

Bonheiden

Toneelvrienden trekken nonnenkleren aan

De Bonheidense Toneelvrienden spelen op vrijdag (20 uur), zaterdag (20 uur) en zondag (19 uur) hun nieuwste voorstelling ‘Nonnen en Mirakels’. Het verhaal draait rond de nonnen van de orde der ‘Frigidessen’ die, in tegenstelling tot hun concurrerende kloostergemeenschappen, geen enkel heilig relikwie bezitten. Pater Willybrordus schiet de nonnen echter ter hulp met iets vreemdsoortig. De voorstellingen vinden plaats in GC ’t Blikveld. Info en tickets: bonheidensetoneelvrienden.be.

Bonheiden

Kamagurka bezoekt Art Depot

In Galerie Art Depot in Bonheiden kan je nog tot 8 maart terecht voor een tentoonstelling met werk van Kamagurka. In de expo met meer dan dertig werken ligt de nadruk op origineel werk op papier gemixt met enkele surrealistische schilderijen en kleineer cartoons. Nu zondag komt de kunstenaar zijn fans begroeten om 15 uur tijdens een meet and greet. Meer info: artdepot.be.

Lier

Scala zingt voor De Emiliushoeve

De gebroeders Kolacny en hun bekende meisjeskoor Scala treden vrijdagavond op in CC De Mol ten voordele van twee arbeidsprojecten van zorgboerderij De Emiliushoeve. Ze brengen hun grootste klassiekers, de beste nummers uit hun tournee ‘Meisjesnamen’ en enkele nieuwe nummers. Percussieduo SamShuwi verzorgt het voorprogramma. Tickets kosten 35 euro. Meer info op lierscultuurcentrum.be.