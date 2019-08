Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

30 augustus 2019

Mechelen

Het Predikheren opent met groot en klein feest

Het Predikheren opent zaterdag de deuren en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Het feest start met een parade van de oude naar de nieuwe stadsbibliotheek. Symbolisch worden de laatste boeken verhuisd onder begeleiding van de stoet die om 17.30 uur vertrekt in de Moensstraat om anderhalf uur later, na enkele literaire haltes te zijn gepasseerd, op de bestemming aan te komen. Daar vindt een groot openingsfeest plaats, met intieme verhalen, betoverende klanken en performances binnen en theatrale acts en vrolijke muziek buiten in het Tinelpark. Op zondag volgt een ‘klein feest’ met tussen 10 en 18 uur tal van optredens. Meer informatie op hetpredikheren.mechelen.be/programma.

Lier/Kalfort/Berlaar

Kermissen bij de vleet

Op zoek naar een kermis? Dan hoef je niet lang te zoeken. Lier neemt dit weekend afscheid van Lisp-kermis in een grote feesttent op de hoek van de Lispersteenweg en de Rivierstraat. Op vrijdag komen Eddy Smets en Letty Lanka (14 uur) en travestieshow Les Folles de Gant (vanaf 20.30 uur) langs, op zaterdagavond Plug It In, Swoop en Filip D’Haeze. Op zondag vindt een rommelmarkt plaats, met een slotfeest vanaf 18.30 uur met Rommy Lee en Funky D. Ook Kalfort zwaait zijn kermis uit, met op vrijdag een afterworkparty en quiz, op zaterdag de jaarmarkt en de Loop van Kalfort en op zondag een brommerrit, optreden van La Patrouille en kubbtornooi. In Berlaar tenslotte vindt elke eerste zondag van september de Septemberkermis plaats en ook in Tisselt is het dit weekend kermis.

Bonheiden

Mechelen Natuurpunt organiseert Feest op de Heide van Mispeldonk

Natuurpunt organiseert zondag Feest op de Heide van Mispeldonk in Bonheiden. De natuurvereniging wil de Bonheidenaars laten kennismaken met de heidegebiedjes en de dieren die erin leven. “We stippelen een kort wandelparcours uit op stukken waar je normaal niet mag komen. Je kan doorlopend tussen 14 en 17 uur onze infostandjes bezoeken en krijgt er uitleg over planten en insecten op de heide, een stukje geschiedenis, iets over heidebeheer, de heide vroeger…”, aldus Natuurpunt. Het parcours wordt opgevrolijkt door kinderactiviteiten en poëzie. Afspraak (bij voorkeur te voet of met de fiets) op het kruispunt van Koningin Astridlaan en Lange Veldstraat.

Bornem

Ketnetband komt naar eerste Dag van de Bornemnaar

Sportcentrum Breeven vormt zondag het decor voor de eerste editie van de Dag van de Bornemnaar. De gemeente zorgt van 12 tot 19 uur voor animatie voor jong en oud. Zo komt er een reuzegroot evenementendorp van meer dan 600 m² aan springkastelen, zijn er grime-en kappersstanden, kan je je laten vereeuwigen in een karikatuur, leer je allerlei circustechnieken of kan je zelfs koning worden voor 1 minuut. De sportverenigingen stellen hun aanbod voor. Op het hoofdpodium treden achtereenvolgens The Young Bouncers, Samuel, DJ Puddie met kids-dj’s, Ketnetband, Andy en Les Copines op.

Mechelen

Marché Congé neemt afscheid van de zomer

Zondag vindt op Transit M aan het Douaneplein in Mechelen de derde en voorlopig laatste Marché Congé plaats. Dat is een hippe zomermarkt waar bezoekers onder meer handgemaakte spulletjes kunnen kopen, van meubeltjes tot juwelen. Even verpozen kan bij een cocktail. Marché Congé vindt plaats van 10 tot 16 uur.