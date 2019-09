Onze tips voor het weekend: Van gamen met Lego in Mechelen tot Ballonnekensstoet in Duffel Antoon Verbeeck

27 september 2019

05u04 0 Mechelen Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit. Want thuisblijven, dat kan u in de week ook.

MECHELEN - Gamen met LEGO-mannetjes

De tijdelijke LEGO tentoonstelling: ‘Het LEGO blokje - 60 jaar creatief bouwplezier’ loopt op haar eind in het Mechelse Speelgoedmuseum. Tijdens het slotweekend van de expo op 28 en 29 september trakteren het museum, samen met de afdeling OLBC Retro Gamers - Game Over van de Overpelt LEGO Builders Club, bezoekers op de tweede editie van het LEGO Gaming event. De club zorgt voor een omvangrijk overzicht van de LEGO games van de jaren 90 tot nu. En uiteraard kan er ook gegamed worden. De grootste franchises als Star Wars, Batman, Marvel, DC comics, Jurassic World en The Hobbit komen aan bod. Ook de historiek van de console en pc games wordt hiermee mooi in beeld gebracht. Van de Playstation 2 & 3, over de gewone Xbox, Xbox 360 en One, naar de Nintendo 64, de Wii & Wiiu.

BEERZEL - KLJ viert 30-jarig jubileum driedaagse

KLJ Beerzel organiseert van vrijdag tot en met zondag een driedaagse aan de Parochiezaal van Beerzel. Dit jaar wordt het voor de leiding, die volop bezig is met de voorbereidingen, een ietwat speciale editie: het is niet alleen de dertigste driedaagse, maar ook de Boerinnekesfuif op zaterdag is aan jubileumeditie toe. Beginnen doen ze op vrijdagavond met een quiz. Zaterdag is er de tiende editie van de Boerinnekesfuif, met cocktails, hamburger en de ‘Nightlife dj’s’. De driedaagse wordt op zondag afgesloten met een fietszoektocht. Iedereen is van 9 tot 15 uur welkom om te vertrekken. Van 11 tot 18.30 uur worden er pannenkoeken, al dan niet met ijs, geserveerd.

MECHELEN - Glas heffen in schaduw van Sint-Romboutstoren

Aperitiefevenement Aper’eau strijkt op vrijdagavond opnieuw neer op de Mechelse Grote Markt. Denk aan heerlijke cocktails, glaasje bubbels en frisse pinten. Wie honger heeft kan dan weer terecht aan één van de foodtrucks. Bathouse en Delafino staan tijdens het evenement in voor de beats.

DUFFEL - Praalwagens en lampionnen voor Ballonekensstoet

Op zaterdag komen in Duffel honderden kinderen weer op straat met hun ‘lampionneke’. Samen met prachtig versierde en verlichte praalwagens kleuren ze tijdens de traditionele Ballonnekensstoet de straten, met gezelschap van de Duffelse reuzen, het Ros Beiaard, en een portie vuurwerk als spetterende afsluiter. Kinderen die met een lichtje meewandelen krijgen bovendien een tombolakaartje. De lichtstoet trekt tussen 19.30 en 22 uur door Duffel, met het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, Kwakkelenberg 3, als startpunt. De route loopt vervolgens langs de Provinciestraat, Kapelstraat, Bruul, Onze-Lieve-Vrouwlaan, Kiliaanstraat, Kerkstraat, Nieuwstraat, Kasteelstraat, Merodestraat, Leopoldstraat, Molenstraat, met de G. Van der Lindenlaan als eindhalte. Enkele inwoners die langs het parcours wonen zullen hun gevel ook feestelijk aankleden met slingers en lichtjes.

MECHELEN - Jong en oud feest in Caputsteenstraat

Eind september is het in de buurt van de Caputsteenstraat de periode van de jaarlijkse Caputfieste. Dit jaar staat het straatfeest geprogrammeerd op zaterdag 28 september. Op de parking van het Busleyden Atheneum kan u de hele dag terecht voor verschillende activiteiten. De juffen van de basisschool bakken pannenkoeken en aan de stand van het buurtcomité kan u terecht voor een hapje en een drankje. Muzikaal worden de feesten opgeluisterd met het optreden van de concertband Simacon en het orkest Diva Nonz. Buur Telenet zorgt voor twee springkastelen en op de terreinen van de school bieden enkele animatoren van Mechelen Kinderstad spelanimatie met de Rommy-speelkoffer. Naast de diverse activiteiten op de scholencampus is er de rommelmarkt in de omliggende straten.