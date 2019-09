Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 september Wannes Vansina

04 september 2019

13u19 0

Mechelen

Jazzathome viert verjaardag met AnkerJazz

Donderdagavond is de vijftiende editie van Jazzathome van start gegaan met een concert in het Brughuis in Muizen. Vandaag gaat het verjaardagsfeest verder met de organisatie van AnkerJazz Het Anker. Vanavond treedt in de brouwerij The Basily Gipsy Band op, morgenavond is het aan Julien Tassin Trio en het John Snauwaert Quintet met Lady Linn. Op zaterdag tenslotte vindt het eigenlijke Jazzathome plaats met dit keer 26 concerten in 26 stadswoningen. De concerten zijn betalend. Meer info op www.jazzathome.be.

Mechelen

Sterrenchefs voetballen voor goed doel

Het Oscar Vankesbeeckstadion vormt zondag het decor voor de zesde editie van Sterren op de grasmat, een voetbaltornooi voor en door Belgische sterrenchefs ten voordele van verschillende goede doelen voor personen met een beperking. De opwarming start om 10 uur, vervolgens nemen ploegen van onder meer Centpourcent, Hof Van Cleve en Kommilfoo het tegen elkaar op. Om 13.25 uur vindt een derby tussen de G-ploegen van Racing en KV Mechelen plaats, om 14.40 uur starten de finales. Langs het veld kan je onder meer genieten van oesters, barbecue en ijsjes, een springkasteel, kickertafels, een kapsalon en photobooth zorgen voor extra entertainment. Meer info op www.sterrenopdegrasmat.be.

Mechelen

Mechelen MeeMaken organiseert Herfstbraderie

Mechelen MeeMaken organiseert dit weekend de Herfstbraderie. De handelaars ontvangen klanten met open armen en koopjes en dat vrijdag en zaterdag van 10 tot 19 uur en zondag van 13 tot 18 uur. De Korenmarkt biedt plaats aan Den Boerenbuiten: boeren, tuinders en ambachtslieden blazen er verzamelen en bieden er hun producten aan. De Ganzendries wordt omgevormd tot kinderplein. De gratis Shopping Shuttle rijdt het hele weekend tussen het Douaneplein of P+R Nekker en de Grote Markt. Meer info op shoppenin.mechelen.be/herfstbraderie-6-7-en-8-september.

Duffel

Natural Highs Festival doet dansen in groen decor

Vanavond start in het park aan kasteelruïne Ter Elst het tweedaagse elektronische Natural Highs Festival. “Een kwaliteitsconcept dat tot de verbeelding spreekt”, beloven de organiseren. Bezoekers mogen deze achtste editie naast muziek ook food en animaties verwachten in het groene decor. Deze editie stunt het festival door met een windmolen op de Netedijk groene stroom op te wekken. Op de affiche staan onder meer Agents of Time, Franky Rizardo, Randomer, Setaoc Mass, SHDW & Obscure Shape, Tunnelvisions en William Djoko. Meer info en tickets via naturalhighs.be.

Sint-Amands

Jelle Cleymans treedt op tijdens Kaaifeest

In Sint-Amands is het zaterdag vanaf 16 uur feesten geblazen tijdens het jaarlijkse Kaaifeest. Verenigingen zorgen voor hapjes en drankjes, er is straatanimatie en kinderen kunnen zich uitleven in het Drakendorp (de tot speelstraat omgevormde Kerkstraat). Om 20 uur starten optredens. Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s brengen de betere Nederlandstalige levensliederen, vervolgens zorgt De Cuverups voor een mix van rock-, pop- en dancecovers.