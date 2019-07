Onze tips voor het weekend van 5 tot en met 7 juli Wannes Vansina

05 juli 2019

04u09 0

Bonheiden

Raymond van het Groenewoud trapt ZomerZondagen op gang

Raymond van het Groenewoud bijt zondag de spits af van de 38ste editie van de ZomerZondagen, de reeks gratis openluchtconcerten in Bonheiden. De openingszondag staat in het teken van ‘Vlaanderen Feest!’. Al vanaf 14 uur kunnen bezoekers van de Krankhoeve genieten van hapjes en drankjes, kinderen genieten van volksspelen, springkasteel en kindergrime. Om 16 uur treedt de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden aan. Raymond van het Groenewoud begint zijn concert om 20.30 uur. Meer info op https://www.bonheiden.be/programma-38ste-zomerzondagen-bekend.

Sint-Katelijne-Waver

Verminnen en Soutaer zingen voor Vlaamse Feestdag

Ook Sint-Katelijne-Waver doet een voorafname op de Vlaamse Feestdag, eveneens met bekende artiesten. Zondag vindt op het binnenplein van het gemeentehuis het ‘Feest van Vlaanderen’ plaats, met optredens van Swoop (16.20-17 uur), Johan Verminnen (17.45-19 uur) en Wim Soutaer (19.45-21 uur). Kinderanimatie en eet- en drankkramen maken het feest compleet. De inkom is gratis.

Liezele

Dana Winner viert dertig jaar op de planken

Nog in het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ treedt Dana Winner op tijdens de eerste avond van De Zomer van Puurs-Sint-Amands. Dat zaterdag bij de Chiro van Liezele in de Turkenhofdreef om 21 uur. 2019 is een bijzonder jaar voor de zangeres. Ze staat dertig jaar op de planken en dat wordt uitgebreid gevierd. Na het optreden van Dana Winner volgt een concert van De SCHil. De band belooft een programma met het beste van de Lage Landen. Meer info op http://www.zomervanpuurs.be/.

Mechelen

The Beer Brothers laten proeven van 60 bieren

The Beer Brothers organiseren zondag de 24ste editie van het Mechels Zomerbierfestival. Bezoekers mogen zich in De Loods verwachten aan een 60-tal speciaalbieren, allen gebrouwen in België. Ze worden geserveerd in proefglaasjes van 15 centiliter. De Mechelse bierproefvereniging wil dan ook de biercultuur uit eigen land promoten. De beurs is geopend van 11 tot 21 uur. Inkom is gratis. Meer informatie op https://thebeerbrothersbe.wordpress.com.

Heist-op-den-Berg

Chiro houdt feesten voor jong en oud

Chiro Heist-Centrum organiseert dit weekend een nieuwe editie van de Chirofeesten in en rond zaal de Zwaan. Het belooft opnieuw een feestweekend te worden voor jong en oud. Thema is ‘Winter wonderland’. De festiviteiten starten op vrijdag met een kinderfuif (18 uur), een bingoavond (20 uur) en Fiesta Snowball (23 uur). Op zaterdag staan Winter Games (13 uur), een quiz (20 uur) en een optreden van Rune (23 uur) op het programma, op zondag een volleybaltoernooi (13 uur), een speelfestijn (14 uur) en een tot-slotshow (20 uur) met een optreden van Lexington Steel. Doorlopend op zaterdag en zondag kan je deelnemen aan een fietszoektocht. Meer info op http://chirofeesten.heist-centrum.be/.