Onze tips voor het weekend van 4, 5 en 6 oktober Wannes Vansina

04 oktober 2019

Mechelen

Ontdek de nieuwe collecties tijdens het Warm Welkom Weekend

De handelaars in het winkelcentrum van Mechelen organiseren op 4, 5 en 6 oktober het Warm Welkom Weekend. De winkels stellen hun nieuwe herfst- en wintercollecties voor, hapjes, drankjes en randanimatie zorgen voor extra vertier. Dat op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 13 tot 18 uur. Op zondag kan je ook terecht op de ‘M-Fair’ in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot. Een markt, modeshows en workshops staan in het teken van duurzame en eerlijke kledij. De toegang is gratis.

Mechelen

Speel spelletjes tijdens GameForce

De Nekkerhal in Mechelen vormt zaterdag en zondag het decor voor GameForce, de grootste gamebeurs van België. “Alles is aanwezig om je gaming honger weer een jaartje te stillen”, aldus de organisatoren. Bezoekers vinden er niet alleen de nieuwste games en hardware, maar onder meer ook virtual reality, cosplay, arcade en zelfs bordspellen komen aan bod. Je kan je ook uitleven met een spelletje laser tag of airsoft. Een normaal ticket kost 18 euro. Meer info op gameforce.be.

Bornem

Neem afscheid van JH Kadee

Kadee houdt na meer dan vijftig jaar op te bestaan. Het bekende jeugdhuis in Het Breeven in Bornem houdt ermee op door de dalende populariteit van jeugdhuizen in het algemeen en de moeizame zoektocht naar vrijwilligers. “Iedereen is welkom om samen met oud-medewerkers, bestuurs- en kernraadleden afscheid te nemen van het icoon dat Kadee geweest is.” Vandaag vrijdag is Big Bang Friday, met deejays Noonbeat, Den John, Mhaze en Strange Fruit. Iedereen is welkom vanaf 21 uur, inkom is gratis. Zaterdag zwaaien de deuren een laatste keer open voor Apocalyps Saturday, met optredens van de Kabarellos, VanMachine, Garbage Bags, The Disposers, Charlie Bit My Finger en The Mudgang. Het startschot wordt gegeven om 15 uur, de inkom bedraagt 5 euro.

Lier/Liezele

Drink een glas tijdens de Oktobervesten

Fan van de sfeer van het Duitse Oktoberfest? Dan kan je zaterdag ook naar Lier. In een grote tent in de Frederik Peltzerstraat kan je vanaf 17 uur terecht voor de eerste editie van Oktobervesten. Bezoekers mogen zich verwachten aan halve liters Duits bier en optredens van groepen als de Echo vom Bärgli en de Belgische Tirolers. Het evenement eindigt om 0.30 uur, nadien vinden nog afterparty’s plaats in cafés De Mort en Sint-Gummarus. Bezoekers worden uitgenodigd om in Beierse kledij te komen, maar dat is geen verplichting. Een ticket kost 20 euro. Meer info op www.oktobervesten.be. Ook in Liezele vinden dit weekend Oktoberfeesten plaats, georganiseerd door Chiro Liezele. Het ganse weekend staan activiteiten als een quiz, halveliteravond, Torenfuif en volksdans op het programma. Meer info op https://www.facebook.com/Oktoberfeesten-944136688937268/.

Rumst

Bewonder vee tijdens de jaarmarkt

Op 4, 5 en 6 oktober is het jaarmarkt in Rumst. Bezoekers mogen zich verwachten aan braderij, kermis, tentoonstellingen, wielerwedstrijd, live muziek, oldtimers, allerlei kinderanimatie en heel veel dieren (vooral dan tijdens de veetentoonstelling op zaterdagvoormiddag). Op zaterdag stelt de brandweer de ganse dag zijn deuren open en geeft demo’s. Meer info op https://www.rumst.be/thema/2817/jaarmarkt-rumst