Onze tips voor het weekend van 28 en 29 juni Wannes Vansina

28 juni 2019

WILLEBROEK Kanaalfeesten gaan uit de bol met Radio Guga en Lil’ Kleine

Het centrum van Willebroek doet vandaag vrijdag en morgen zaterdag opnieuw dienst als decor voor de Kanaalfeesten. Vandaag zijn op het hoofdpodium vanaf 18.45 uur achtereenvolgens Checkpoint Charlie, de Vlaanderen Boven Band en Les Truttes te bewonderen, op de Perron 4-stage worden verschillende lokale bands en deejays verwacht. Op zaterdag begint het muziekfeest op het hoofdpodium al om 16.30 uur met de Ghost Rockers. Volgen later op de avond: Bram en Lennert, Slongs, Radio Guga, Lil’ Kleine en Soul Shakers. Cultuurpodium Brouwershof brengt zuiderse muziek met Zap Mama als hoogtepunt. De Kanaalfeesten brengen overigens meer dan muziek alleen. Nog op het programma: braderij, mega-pretfabriek en wereldmarkt. Meer info op www.kanaalfeestenwillebroek.be.

MECHELEN 26ste editie Ottertrotter serveert wereldmuziek

Zaterdag belooft tropisch te worden en waar kan je dan beter zijn dan op Ottertrotter? De 26ste editie van het wereldse muziekfestival palmt het ganse weekend het Tivolipark in. Op zaterdag geven Babylon Trio, Dutch Norris, Afriquoi en DTM Funk een optreden ten beste, op zondag staan Santrofi, Jan De Smet, Stereomoon, Arumbo en Umut Adan op de affiche. Naast muziek staat ook duurzaamheid centraal. Meer dan 40 standen maken je op ludieke en originele wegwijs in een groenere levensstijl. Daarnaast staan er leuke workshops als ‘ecopercussie’, ‘zaadbommetjes maken’ en ‘compostkriebels zoeken’ op het programma. Verder kunnen bezoekers onder meer genieten van wereldkeuken. Ottertrotter vindt zaterdag plaats van 18.30 tot 1 uur, zondag van 12 tot 22 uur. Meer info op www.ottertrotter.be.

LIER Jong fotografietalent en HLN-fotograaf slaan handen in elkaar

De Wezenkapel in het begijnhof van Lier vormt het decor van een bijzondere en gratis tentoonstelling: Pareidolia. Beroepsfotograaf David Legrève toont foto’s van willekeurige waarnemingen waarin hij herkenbare dingen meent te zien. Zo is er een reeks rond het borstbeeld van Felix Timmermans, dat zich lijkt te ergeren aan wat er allemaal voor zijn neus wordt geplaatst. Opvallend is dat het initiatief voor Pareidolia niet komt van de fotograaf zelf, maar van de 13-jarige Axel Klynen. De jonge fotograaf wilde, in tegenstelling tot David niet gehinderd door enige vorm van bescheidenheid, een tentoonstelling met zijn foto’s organiseren. De twee sloegen de handen in elkaar. De tentoonstelling is zowel zaterdag als zondag geopend van 14 tot 18 uur.

PUURS Shanti Town brengt in zuiderse sferen

Shanti Town is vandaag en morgen toe aan zijn vierde editie. Het gratis wereldfestival voor groot en klein brengt bezoekers van JOC Wijland met muziek en animatie in zuiderse sferen. Vanavond gaat het festival om 20 uur van start met Shanti Café, met een rijk assortiment aan speciaalbieren en een optreden van De Oorgans. Op zondag vindt het eigenlijke festival plaats, met vanaf 16.45 uur optredens van achtereenvolgens Awa Ke Me Kemo, Heartwash, Mr. Weazley, Radio Barba en Cromanty Sound. Variété Flambé zorgt voor vurig circus, Aksi Fanfare voor een muzikaal borduurwerkje van wereldse feestmuziek. Verder biedt Shanti Town een werelddorp, een kinderdorp en goede doelen.

HEIST-OP-DEN-BERG Maak je vuil tijdens Modderfeest in De Averegten

Provinciaal Groendomein De Averegten organiseert zaterdag van 12 tot 16 uur de Nationale picknickdag. Bezoekers zijn uitgenodigd om met een huisgemaakt mandje te komen picknicken in de natuur. Na het eten in het groen kunnen kinderen zich op en rond natuurspeelplaats Hobbeldonk uitleven op het Modderfeest. “Kneden, kliederen, kleien, voelen, ontdekken en vies worden. Het mag allemaal!” Deelname is gratis. Meer info: www.averegten.be.