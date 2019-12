Onze tips voor het weekend van 27 tot 29 december Wannes Vansina

27 december 2019

Mechelen

Kerstkramers nemen afscheid

Mechelen neemt dit weekend afscheid van de Kerstmarkt aan de Dijle. Van vrijdag 18 uur tot zondag 20 uur zullen de kraampjes op Vismarkt en Haverwerf een laatste keer geopend zijn. Overigens kan je ook in de winkelstraten het ganse weekend nog een cadeautje op de kop tikken, want de winkels zijn zondag geopend (13-18 uur).

Sint-Amands

Voetbalclub organiseert veldrit

Voetbalclub KSK Sint-Amands organiseert zaterdag voor het eerst een veldrit in het dorp, in samenwerking met Verstandhouding der Noorderkempen. Deze cross in de onmiddellijke omgeving van de voetbalterreinen behoort tot het regelmatigheidscriterium van Noorderkempen. Iedereen kan en mag deelnemen met een dagvergunning. Info: www.sksintamands.be.

Heist-op-den-Berg

Chiro tracht volksdansrecord te breken

Chiro Hallaar en GodZijDrank proberen zaterdagavond met zoveel mogelijk ‘Bal in de straat’ te dansen. De populaire volksdans is een traditie bij vele generaties (ex-leden). “Toen we opvingen dat GodZijDrank het nummer in een nieuw jasje had gegoten, wisten we meteen dat we er iets mee wilden doen”, zegt Jolien Van den Bruel. De organisatoren hebben 224 dansers nodig om het record te breken. De recordpoging vindt plaats om 20.30 uur aan winterbar Moose.

Puurs

Wandel de feestkilo’s weg met Eindejaarstochten

Wie de extra kilootjes van de feestdis er wil aflopen, kan zondag deelnemen aan de 34ste Eindejaarstochten van WVK Puurs. Deelnemers kunnen tussen 7.30 en 15 uur vertrekken aan Gemeenschapshuis Vrededaal. Ze kunnen kiezen voor 5, 8, 14 en 20km. “Vanaf het centrum van Puurs gaat deze wandeling over kleine en rustige wegen, waar de stilte en de rust nog voelbaar zijn”, aldus de organisator.

Lier

Springfestijn voor kinderen

In het kader van Kerst in Lier vindt vrijdag een Springfestijn plaats in Sporthal De Komeet. Kleuters en kinderen tot 12 jaar kunnen hun energie kwijt op verschillende springkastelen. Deelname kost 5 euro voor een voor- of namiddag (inclusief snack en drankje), respectievelijk van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Meer info op kerst.uitinlier.be.