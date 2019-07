Onze tips voor het weekend van 26 tot 28 juli Wannes Vansina

26 juli 2019

15u55 0

Lier

Feest mee met De Romeo’s en 2Fabiola

Hoog Lachenen in Lier staat dit weekend in het teken van Kerselaer Kermis. De festiviteiten starten op vrijdag met een mosselsouper, een bingoavond en een lounge bar met livemuziek. Op zaterdagnamiddag komen de kaarters aan hun trekken (vanaf 14 uur), ’s avonds vanaf 20 uur vindt een balavond plaats met de PJ Band, Pino Baresi & Wendy D’Joos en De Romeo’s. Op zondag start om 8 uur de rommelmarkt en komen kinderen aan hun trekken met springkastelen, oldtimers en een viskraam. Ian Rothbart Charanga staat geprogrammeerd tijdens de salsanamiddag. ’s Avonds eindigt Kerselaer Kermis met optredens van Stray Kitten and The Alleycats, Level Six en 2Fabiola. De inkom is alle dagen gratis. Meer info op www.kerselaerkermis.be.

Leest

Smul van slakkenpaté tijdens Zennetochten

Wandelclub De Slak in Leest organiseert zondag de 31ste editie van de Zennetochten. Vanaf 7 uur kunnen deelnemers aan zaal Ter Coose vertrekken voor een tocht van 30, 20, 14, 12, 8 of 6 km. De grote sterkte is volgens voorzitter Paul Van Roy het parcours. “Het leidt door landelijk Mechelen, maar telkens weten we de deelnemers weer te verrassen met een stukje dat ze nog niet kennen.” Uiteraard zullen de slakkenpaté en het slakkenbier niet op de afspraak ontbreken. Deelname kost 1,20 euro voor leden van wandelclubs, 2 euro voor niet-leden. Kinderen jonger dan 12 wandelen gratis. Meer info op deslak.be.

Ruisbroek

Vier zomer met Milo Meskens

De Zomer van Puurs-Sint-Amands strijkt zaterdag neer in Breendonk-Dorp en brengt Milo Meskens mee, een singer-songwriter uit Deinze bekend van hits als ‘New beginning’ en ‘Twenty One’. Na Milo Meskens komt Bump het feest compleet maken. De drie doorgewinterde muzikanten brengen een mix van hits van de jaren vijftig tot nu: van rock & roll tot reggae, van rock tot disco. De concerten zijn gratis. Meer info op www.zomervanpuurs.be.

Bonheiden

Mechelen Laat je vervoeren door zuiderse klanken

De Krankhoeve vormt zondag het decor voor de 38ste ZomerZondagen, met dit keer Kampa Kampa! en Congazz op de affiche. De eerste band smeedt Argentijnse tango’s, Franse chansons, zuiderse ritmes en verhalende luisterliedjes vanaf 19.30 uur tot een geheel, de tweede brengt vanaf 21 uur nummers van Buena Vista Social Club en andere Cubaanse en Zuid-Amerikaanse evergreens. Het terras opent om 14 uur. Doorlopend kunnen bezoekers er terecht voor hapjes, drankjes en Noord-Zuid-infostandjes. Meer informatie op www.blikveld.be.

Heist-op-den-Berg

Ga ‘total loss’ met Willy Sommers op Lo Kermis

Een feesttent in de Lostraat in Heist-op-den-Berg vormt vijf dagen land het decor voor Lo-Kermis. De festiviteiten worden afgetrapt door de Totally Loss Schuimparty, een dag later volgt om 19 uur Lo-Rock met Steam, Rambling Dice en Radio-Active (inkom 5 euro). Zondag vindt de Schlager Parade plaats, met Dennie Christian, Willy Sommers, Steve Tielens, Sam Gooris, Johan Veugelers, Sabine, Andy Marvin en Youri op de affiche. Aanvang om 19 uur, kaarten kosten 20 (zitplaats) en 10 euro (staanplaats). Maandag om 13 uur start een Dans & Show namiddag met onder meer Bobby Prins, Salim Seghers, Steve Tielens en Frank Valentino. Inkom: 10 euro (inclusief koffie en taart). Afsluiten gebeurt dinsdag met een gratis optreden van orkest Music-Line en Ronny Lee. Meer info op www.facebook.com/lokermis.