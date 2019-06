Onze tips voor het weekend van 21 tot en met 23 juni Wannes Vansina

21 juni 2019

Mariekerke

Geniet van lang visbuffet tijdens Vis- en Folkloredagen

Mariekerke bruist zaterdag en zondag tijdens de 42ste editie van de Vis- en Folkloredagen. Centraal staat genieten van lekkere vis, of het nu maatjes, oesters kreukels of pekelharing is. De talrijke kramen vormen als het ware een lang buffet. Tussendoor kan je genieten van het werk van ambachtslieden als glasgraveerders, sigarenmakers en stoelenvlechters. Bijzonder moment is de folkloristische vissersstoet die op zaterdag tussen 12 en 13 uur uitgaat en zo de festiviteiten op gang trekt. Een andere blikvanger is de vismijn aan ’t Kroeske. De Mariekerkse belleman zal er vis verkopen volgens aloude traditie. Muziek, rommelmarkt en kinderanimatie maken de Vis- en Folkloredagen compleet. Het evenement vindt zaterdag en zondag plaats van 11 tot 20 uur. Toegang is gratis. Meer info op www.mariekerke.be/folklore.

Mechelen

Verken zeven exporuimten tijdens Museumnacht

Vandaag vrijdag vindt de tweede editie van de Mechelse Museumnacht plaats. Met één ticket kan je in Mechelen zeven musea bezoeken vanaf 17 uur tot middernacht: Kazerne Dossin, het Speelgoedmuseum, Museum Hof van Busleyden, Cultuurcentrum Mechelen, De Garage, de Academie en Galerie Transit. In het Hof van Busleyden kan je in primeur de nieuwe tentoonstelling ‘Back to Black’ bezoeken, waar de kunsthistorische betekenis van de kleur zwart onderzocht wordt. In de tuin van het museum kan je bij een hapje en drankje genieten van een DJ-set van Soufiane Bouzerda. Voorverkooptickets van 10 euro zijn nog tot en met vrijdagnamiddag te bestellen bij Visit Mechelen in het Schepenhuis of in Museum Hof van Busleyden. Op de avond zelf kan je voor een ticket terecht bij Kazerne Dossin, Speelgoedmuseum en Hof van Busleyden. Meer info & tickets: www.museumnachtmechelen.be.

Heist-op-den-Berg

Supporter en rij mee met Heistse Pijl

Heist-op-den-Berg staat dit weekend volledig in het teken van de fiets dankzij de organisatie van de Heistse Pijl. Het peloton dat vanuit Turnhout komt zal op en rond de Heistse berg zeven lokale ronden rijden om omstreeks 17.15 uur te finishen in de Paul Van Roosbroecklaan, waar een groot scherm zal staan. Een dag later kan je in het voetspoor van de renners treden tijdens de eerste editie van de Heylen Vastgoed Classic. Fietsliefhebbers kunnen kiezen voor een rit van 65 en 115 kilometer, voor families wordt een ronde van 25km ingericht. Vertrek tussen 7.30 en 12.30 uur in de Paul Van Roosbroecklaan. Deelname kost 10 of 7 euro. Op elke route ligt minstens een bevoorradingspost. Vanavond kan je ook naar een optreden van comedian Steven Goegebeur (15 euro). Meer info op www.heistsepijl.be en www.heylenvastgoedclassic.be.

Bornem

Leer ecologisch tuinieren tijdens Ecotuinendag

De gemeente Bornem organiseert zondag in de tuin van domein Kloosterheide de Ecotuinendag. Tussen 11 en 18 uur kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende workshops zoals ‘koken met groenterestjes’ en ‘zaadbommen maken’. Doorlopend worden demo’s georganiseerd over onder meer bijenwasdoekjes en mandenmaken. Om 14 uur en om 16 uur vindt een geleide wandeling plaats in het park door archeologe Catherine Vandeleene. De vioolklas van de Academie fleurt het geheel op met hun muziek, om 15 uur treedt Hilde Frateur op voor kinderen. Bezoekers leren verder meer over afval sorteren, recycleren en ecologisch tuinieren en kunnen genieten van een hapje en een drankje. Meer info: www.bornem.be/nieuwsdetail/1244/ecotuinendag-2019.

Mechelen

Geniet van dans en theater in Vrijbroekpark

Kunstencentrum nona opent vanavond de Mechelse festivalzomer met het nieuwe openluchtfestival BROEK. Op verschillende plekken in het Vrijbroekpark geniet je vandaag en morgen van theater en dans. Blikvangers zijn dansvoorstelling ‘The Sea Within’ van Voetvolk/Lisbeth Gruwez en theatervoorstelling ‘Drek’ van Maja Westerveld. Centraal in het park staat de BROEKbar, een gezellige bar waar ook niet-bezoekers van de voorstellingen terecht kunnen voor een verfrissing of hap. Tickets zijn ter plaatse te koop of (goedkoper) via broekfestival.be.