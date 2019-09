Onze tips voor het weekend van 20 tot en met 22 september Wannes Vansina

20 september 2019

Lier/Nijlen

Mechelen Wandel, vaar en proef tijdens de Netedag

Zondag bruist het van de activiteiten op en aan de Kleine Nete tijdens de Netedag. “Met meer dan 40 gratis activiteiten op 7 prachtige locaties willen we de veelzijdigheid van dit unieke rivierenlandschap in de kijker zetten”, zeggen de organisatoren. “We tonen niet alleen de realisaties in Landschapspark Pallieterland nabij de standsrand van Lier, maar focussen ook op de belangrijkste water- en natuurfuncties van ‘de Vallei van de Kleine Nete’ in Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven.” Zo is er in Lier aan het stadspark Netelaan een feestelijke evenementenweide met zicht op het Begijnhof, bootjes op de Binnennete, livemuziek, een getijdenshow en hapjes en drankjes. Bijna alle activiteiten zijn gratis. Omdat het autoloze zondag is, rijden er gratis treintjes en een huifkar. De Vlaamse Waterweg stelt haar boot ter beschikking voor een deel van de verplaatsing over het water. Verder kan je ook met de fiets een uitgestippeld parcours volgen. Meer info op www.netedag.be.

Mechelen

200 exposanten verzamelen voor Hobby Creatief Salon

Tot en met zondag kan je in de Nekkerhal in Mechelen terecht voor de 27ste editie van het Hobby Creatief Salon. Meer dan tweehonderd exposanten uit binnen- en buitenland stellen er hun creatieve trends voor op het vlak van wenskaarten maken, keramiek beschilderen, origami, houtbewerking, kalligrafie en nog veel meer. Dankzij ruim honderd workshops kan je meteen ook zelf aan de slag. De normale toegangsprijs bedraagt 10,50 euro. Op www.hobbysalon.be kan je een kortingsbon vinden. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang gratis.

Mechelen

Mosselschuit meert aan in Dijlestad

Naar aanleiding van (het uitverkochte) Decamerone aan de Dijle meert zaterdag de mosselhengst ‘d’n Bruinen’ aan in Mechelen. Het mosselschip dateert uit het begin van de vorige eeuw en diende als mosselschip voor leveringen vanuit de Scheldedelta. De schipper geeft tijdens rondleidingen om 14 en om 16 uur uitleg over het leven aan boord. “Vaak kwam de bemanning een week niet van boord, wassen en toilet was geen evidentie, maar Mechelen kreeg wel haar mosselen”, klinkt het. De rondleidingen zijn gratis. Afspraak aan de Tichelrij. Meer info: tolerant-vzw.be.

Mechelen

Transit M blaast eerste kaarsje uit tijdens Take Off

Jongerenzone Transit M in Mechelen viert dit weekend zijn eerste verjaardag met het driedaagse event ‘Transit M - Take off’. Het startschot wordt op vrijdag om 17.30 uur gegeven door de allerlaatste zomerbar van 2019. Bezoekers kunnen van op vijf meter hoogte op een enorm luchtkussen springen en genieten van hapjes, drankjes en muziek, openluchtcinema, lasershooten en gamen. Zaterdag is Xtreme Sports Day, met onder meer skate challenges, de bmx-pumptrack, pannavoetbal. Ook gezinnen zijn welkom om te skaten, boulderen of circusartiest uit te hangen. Zondag is de zone exclusief voorbehouden voor de Mechelse Jeugdbewegingen, die bij de start van hun werkingsjaar kunnen genieten van een privé jeugdbewegingen-take off. Meer info op https://www.facebook.com/events/2051739268264104/.

Hombeek

KMTHC beleeft sportieve hoogdag

KMTHC in Hombeek beleeft zondag een sportieve hoogdag. De Dames 1 ploeg speelt om 12 uur haar eerste thuiswedstrijd in eredivisie, het hoogste niveau in België, in meer dan 25 jaar. “Bovendien zal ook Karli Johansen, 120 caps voor Canada, dat op 1 wedstrijd van de Olympische spelen staat, haar debuut maken voor het team”, zegt co-voorzitter Alexander Algoet. De Heren 1 spelen een uurtje later. Ook de tennisafdeling heeft een primeur beet. “Voor de eerste keer zal een interclubploeg de finale van het Belgisch kampioenschap spelen, namelijk in de reeks Heren 4 met 4 spelers. Het is een unicum in de geschiedenis van de club en bovendien mogen we deze wedstrijden op onze eigen terreinen afwerken in de hoop dat onze jongens zich toch Belgisch Kampioen mogen kronen”, aldus voorzitter Kevin Janssens. De wedstrijden starten om 10u.