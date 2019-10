Onze tips voor het weekend van 18, 19 en 20 oktober Wannes Vansina

18 oktober 2019

Mechelen

Neem afscheid van Contour Biennale 9

Het Mechelse kunstencentrum nona en curator Nataša Petrešin Bachelez openen vandaag vrijdag het derde en laatste luik van het bewegend beeldfestival Contour Biennale 9. Bezoekers mogen zich verwachten aan verschillende premières, presentaties en uitvoeringen. Onderwerpen zijn onder meer de koloniale periode, racisme en ecologische en maatschappelijke degrowth. Een werk met een opvallende Mechelse insteek is ‘Memory of Congo’ van Bie Michels, die samen met een groep Congolese Belgen op zoek ging naar een nieuwe inscriptie voor het omstreden koloniale kunstwerk op de Schuttersvest. Contour is vandaag geopend van 15 tot 21 uur, zaterdag en zondag van 11 tot 21 uur. Meer info op www.contour9.be.

Mechelen

Plan je reis naar Canada of de VS

Doet hete regenweer dromen van vakantie? Joker, Air Canada, United en Brussels Airlines organiseren zondag een reisbeurs ‘Canada & USA’ in congrescentrum Lamot in Mechelen. Verschillende reisorganisaties en toeristische diensten bieden informatie aan over reizen aan de andere kant van de grote plas. Je kan verschillende reisvoorstellingen bijwonen en in gesprek gaan met ‘locals’. De toegang is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Het kan via joker.be.

Duffel

Open een kinderlus in Domein De Locht

De provincie Antwerpen ontwikkelde een nieuwe kinderwandeling voor groendomein Neteland in Duffel: Op stap met de kleine vos. Het gaat om een van de vele ‘Samen op pad’-routes in en rond Mechelen. De wandellus is 800 meter lang en speciaal ontwikkeld voor de allerkleinsten. Zondag vindt om 14 uur de opening plaats. Wandelaars mogen zich verwachten aan twee speelzones en vier panelen met leuke opdrachten. Afspraak aan de picknicktafels naast de Netedijk.

Sint-Katelijne-Waver

Verruim je strip en cd collectie

Zondag vindt in Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver Stripbeurs Mechelen plaats. Van 9 tot 17 uur kunnen verzamelaars op zoek naar beeldverhalen en kennismaken met verschillende tekenaars (onder meer Leroy Soesman en Sytse Algera), maar de beurs biedt ook platen, cd’s en dvd’s. Meer info op de Facebookpagina.

Lippelo

Vier mee met jaarmarkt

De verenigingen van Lippelo slaan de handen in elkaar voor het jaarmarktweekend. Voor het eerst komt er een grote feesttent, waarin een Decap orgel zal spelen. Starten doen de festiviteiten vanavond met de opening van de kermis, met after work en schoolparty, beerpong en afterparty. De jaarmarkt zelf vindt op zaterdag plaats vanaf 13 uur, met boerenmarkt, keuring van de dieren, jaarmarktcafé en azaleaverkoop. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan de traagste coureur, schijt je rijk of eierwerpen. Op zondag vindt om 10 uur in de feesttent een Sint-Hubertusviering plaats, een uur later volgt een (knuffel)dieren- en tractorwijding. Om 14 uur wordt er gevolksdanst. De festiviteiten eindigen op maandag met een kaartnamiddag.