Onze tips voor het weekend van 16 en 17 november Wannes Vansina

15 november 2019

05u47 0

Muizen

Ik Dien brengt Amerikaans succeswerk

Toneelkring Ik Dien in Muizen komt dit weekend met een nieuwe productie: ‘Almost, Maine’, een stuk van de Amerikaanse schrijver John Cariani. Het gaat om een van de meest gespeelde stukken in de VS. “In Almost, Maine draait het allemaal rond liefde, of het gemis eraan, of het zoeken naar, het verliezen ook. In 9 verhalen verhalen maken we kennis met de inwoners van Almost. Met een dikke lepel humor probeert men mooie, leuke verhalen te brengen”, meldt nieuw voorzitter Annemie Du Bin. De regie is in handen van Luk De Koninck. Speeldata: zaterdagen 16, 23 en 30 november en vrijdagen 22 en 29 november, telkens om 20 uur in parochiezaal ‘t Kranske. Kaarten kosten 10 euro en kunnen worden besteld via www.toneelikdien.be.

Willebroek

Winterwonderwandeling in Broek De Naeyer

De provincie Antwerpen organiseert zondag om 14 uur een ‘winterwonderwandeling’ in Broek De Naeyer. Deelnemers ontdekken hoe planten en dieren de koudste periode van het jaar overleven. Vertrekpunt is de ingang van de Biezenweiden. Vooraf inschrijven is niet nodig. De wandeling is gratis en geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar.

Mechelen

Miniondernemingen verkopen op Mini-markt-dag

In de galerij van het Mechelse stadhuis vindt zaterdagvoormiddag voor de 18de keer de Mini-Markt-Dag van Vlajo plaats. Achttien miniondernemingen van verschillende scholen zullen er hun koopwaar aan de man brengen. Bezoekers mogen zich onder meer verwachten aan handgemaakte betonnen interieurstukken, kookkits uit grootmoeders tijd, herbruikbare rietjes en bekers, kruidenzaadjes en verzorgingsproducten. De Mini-Markt-Dag start om 9 uur en loopt samen met de zaterdagmarkt.

Puurs/Lier

Sinterklaas doet intrede

De kinderen van Puurs kunnen al maar best hun Sinterklaasliedjes beginnen inoefenen, want op zaterdag komt de goedheilige man aan, samen met zijn pieten. De kinderheilige en zijn gevolg maken om 14 uur hun entree aan het station. Vervolgens gaat het in een feestelijke optocht naar CC Binder. De Sint zal daar alle kinderen persoonlijk begroeten en hen verrassen met een cadeautje. Ook in Lier doet de Sint zaterdag zijn intrede.

Itegem

LRV Sint-Guibertus organiseert Sint-Hubertusviering en Dierenwijding

Landelijke Rijvereniging Sint-Guibertus Itegem organiseert zondag een Sint-Hubertusviering en Dierenwijding op haar terreinen in de Hooiweg. Iedereen is welkom met zijn lievelingsdier(en) om 11. Zowel kleine huisdieren als honden, katten, konijnen als de grotere dieren als paarden en ezels zijn van welkom. “Na de wijding wordt er een wildverkoop georganiseerd ten voordele van een goed doel. Onze jagers doen elk jaar hun best om het fijnste wild voor u te verzamelen”, aldus de vereniging. Voor de kleinsten worden er tussen 12 en 13 uur ponyritjes georganiseerd. De inkom is gratis.