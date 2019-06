Onze tips voor het weekend van 15 en 16 juni Wannes Vansina

14 juni 2019

01u00 0

Mechelen

Vrijbroekpark swingt met Rozenfeesten

Provinciaal groendomein Vrijbroek in Mechelen organiseert zondag een nieuwe editie van de Rozenfeesten. Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van het park zal het evenement baden in de sfeer van eind jaren twintig. Bezoekers kunnen zich een twentieslook laten aanmeten in Retrolena’s Vintage Salon of de benen losgooien tijdens demonstraties Lindyhop en op muziek van Demi-sec en DJ Dr SwingenStein. Voor de kinderen komt het Spaanse kunstenaarscollectief Katakrak op bezoek met een fantastische, interactieve spelinstallatie. Het programma biedt verder onder meer ook Juffertjes in het groen, Straattheater Gusta en een rozenmarkt. De Mechelse bellenmadam zet het feest in gang om 11 uur, de Rozenfeesten eindigen omstreeks 18 uur.

Willebroek/Bornem/Rumst/Sint-Amands

Feest in de Scheldevallei

Het is zondag feest in de Scheldevallei. Hoogtij (het vroegere Scheldehappening) biedt een brede waaier aan activiteiten georganiseerd door 22 gemeenten, 14 regionale partners en 33 verenigingen. Op het programma staan onder meer beverwandelingen, kasteelbezoeken, tentoonstellingen, zoektochten, boottochtjes en zelfs een zingende zeemeermin. Een overzicht van de meer dan zestig activiteiten is terug te vinden op www.hoogtijscheldevallei.be.

Hingene

Kasteel d’Ursel herbeleeft doopfeest

Kasteel d’Ursel in Hingene organiseert zondag een nieuwe editie van de Kasteelfeesten. Deze staan in het teken van het doopfeest van graaf Robert d’Ursel in 1873. “Hij was het eerste kind van hertog Joseph d’Ursel en Antonine de Mun, die kosten noch moeite spaarden. Ze ontvingen de gasten met muziek, dans en meer, en dat gaan wij tijdens de Kasteelfeesten ook doen”, zegt beheerder Koen De Vlieger. Bezoekers mogen zich onder meer verwachten aan een victoriaanse kermis en circus. De Kasteelfeesten vinden plaats van 13 tot 18 uur. Een ticket kost 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar komen er gratis in. Meer info: www.kasteeldursel.be.

Duffel

Gidsen vieren vijfde verjaardag heropening fort

Dit voorjaar is het vijf jaar geleden dat het gerestaureerde Duffelse spoorwegfort de deuren opende voor het publiek. De gidsen laten deze verjaardag niet ongemerkt voorbijgaan en organiseren zondag een Fortendag. Bezoekers kunnen niet alleen om het halfuur deelnemen aan een gratis rondleiding, ze maken aan verschillende infostands ook kennis met delegaties van andere forten en vestigingen. De Fortendag vindt plaats van 13 tot 17.30 uur. Meer info op www.fortduffel.be.

Mechelen

Battel Boegeert! organiseert Brommelmarkt

Battel Boegeert! organiseert nu zondag de elfde editie van de Brommelmarkt aan de kerk van Battel. De organisatoren tellen meer dan 130 inschrijvingen en er lopen er met de verbeterde weersverwachtingen nog steeds binnen. “We zullen opnieuw de Wolverbosstraat moeten gebruiken om alle standhouders een plaats te geven. Ter hoogte van de ingang van de school zetten we een drank en eetstand”, zegt Bart Everaert van Battel Boegeert!. De rommelmarkt vindt plaats van 8 tot 17 uur.