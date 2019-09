Onze tips voor het weekend van 13 tot en met 15 september Wannes Vansina

13 september 2019

03u43 0

Ga uit de bol tijdens Pukema

De The Amy Winehouse tribute band heeft gisteravond de 46ste editie van Pukema afgetrapt in de Dorpsharttuin. Hier kan je nog tot en met zondagavond terecht voor tal van activiteiten, maar daar blijft het uiteraard niet bij. Vandaag vrijdag barst het feest ook los in de beachbar op het Stationsplein, met vanaf 19.15 uur optredens van The Attic, Tears of Maria, Horny Horses en DJ Arthix. Hoogtepunt van Pukema is zaterdag, met onder meer kermis, circus, straattheater, feest- en rommelmarkt en optredens van #LikeMe, Frank Boeijen, Daan en Discobar Galaxie. Op zondag breien Puus Pruuft, Bokaal, een beiaardconcert en Belle Perez een mooi einde aan Pukema. Meer info op www.pukema.be.

Wiekevorst

Supporter met een streekproduct in de hand voor trekpaarden

De Heerweg in Wiekevorst vormt het decor voor een nog oudere traditie: de Landbouwdag. Op het programma dierprijskampen, een behendigheids- en trekwedstrijd voor trekpaarden, het plattelandsterras met lekkere streekproducten en oude ambachten. Kinderen genieten onder meer van een kinder-doe-dorp en een meet & greet met Charlotte van Ketnet (om 13.30 uur). De Landbouwdag start om 10 uur, de inkom bedraagt 4 euro (gratis voor kinderen jonger dan 12). Meer info op www.plattelandvolplezier.be.

Bonheiden

Mechelen Steun al wandelend het goede doel

Zaterdag kan je in Bonheiden lopen voor het goede doel tijdens Bonheiden loopt. Het startschot wordt om 14 uur gegeven met Bonheiden wandelt. Deelnemers wandelen 7km door rustige straten en door de natuur. Drie uur later gaat een kidsrun van start. Lagere schoolkinderen (die hebben ingeschreven) lopen per graad hun afstand (500-1000m). Afsluiten gebeurt met Bonheiden loopt: “een soort van urban trail van 7,5km door rustige straten, enkele gebouwen en door de natuur”. Lopen of wandelen kost 5 euro. De opbrengst gaat naar Nationale Kinderkankerdag, De Waakdoos, G-basket Titans Bonheiden, Opvangcentrum Ter Heide en Villa Praline. Vertrekpunt is de Krankhoeve. Meer info: www.bonheiden-loopt.be.

Mechelen

Rommel in de begijnhoven en tijdens Autoloze Zondag

Iedere tweede zaterdag van september vindt in Mechelen de immens populaire Rommelmarkt der Begijnhoven plaats en dat is dit weekend niet anders. De straten van het Groot Begijnhof en de buurt van het Klein Begijnhof zullen weer gevuld zijn met rommel net als de binnenkoer van Het Anker. De brouwerij haalt voor de gelegenheid schatten als oude bierglazen van zolder. Meer info op www.groot-begijnhof-mechelen.be. Niet gevonden wat je zocht? Dan kan je op zondag naar Autoloze Zondag in Walem. Tussen 10 en 18 uur vind je er rommelmarkt, maar ook kermis (al van zaterdag) en muziek. Meer informatie hier: www.dorpsraadwalem.be.

Mechelen

Bezoek expo en steun zo Dokters van de Wereld

Bij winkel en restaurant DE BORGHT & Stassart11 in Mechelen stelt Marie Monsieur ‘Misaotra’ voor, een expo die de kijker meeneemt naar Madagaskar. Daar liep de reisjournaliste en fotografe mee in een ziekenhuis van de ngo Dokters van de Wereld. “De wijze waarop Marie dit op beeld vastlegt in een reeks van zeventien iconische ‘shots’, getuigt van een mooi staaltje hedendaagse kunst”, aldus de organisator. De opbrengst gaat overigens ook naar de ngo. Het project steunen kan door de aankoop van een werk of van een postkaartpakket met foto’s uit de expo. Je kan ook opteren voor de lunch voor het goede doel bij Stassart11 waarbij er telkens vijf euro naar de ngo wordt doorgestort. De expo loopt tot en met zaterdag 26 oktober 2019. Meer info: mariemonsieur.com.