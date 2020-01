Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: met de kinderen naar Spring-Sprong Festival Wannes Vansina

23 januari 2020

Mechelen: doe bouwinspiratie op tijdens Wonen

Zaterdag gaat in de Nekkerhal in Mechelen ‘Wonen’ van start. De bekende beurs belooft met zo’n 190 exposanten opnieuw met de laatste trends in verbouwen, renoveren en interieur te komen. Bezoekers krijgen gratis professioneel (ver)bouwadvies. Wonen loopt tot en met 2 februari. De beurs is tijdens het weekend geopend van 11 tot 18 uur en in de week van 13 tot 18 uur. Een online ticket kost 5 euro, een kassaticket 10. Meer info: wonen.eu.

