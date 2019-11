Onze tips voor het verlengd weekend Wannes Vansina

08 november 2019

Mechelen

Gans weekend in teken van Sinte-Mette

Het is dit lange weekend al Sinte-Mette wat de klok slaat in Mechelen. Op maandag vindt voor de laatste keer het Sinte-Mettefeest plaats in het Cultuurcentrum (13.30-17 uur), een evenement dat wordt voorafgegaan door een optocht met de Reuzenkinderen. Dat is lang niet het enige. Zondag om 11 uur vindt in de Sint-Martinuskerk in Hombeek een gebedsdienst plaats gevolgd door een paardenommegang. Om 18 uur vertrekt aan het dorpshuis de Sinte-Mettestoet, met de verbranding van Sinte-Mette-den-Oude. Het is niet de enige optocht. De Heihoek houdt op zondag vanaf 16.30 uur een lichtjesstoet (vertrek: Karmelietenstraat 4) voor verklede kinderen en ook in Battel vindt een Sinte-Mettestoet plaats (samenkomen aan De Ark vanaf 17 uur). Op zaterdag en zondag kunnen verklede kinderen in ruil voor een liedje aan een goedkoper tarief het Speelgoedmuseum in. Een overzicht van alle activiteiten staat op www.sintemette.be.

Mechelen

Spellenclub organiseert marathon

Spellenclub Mechelen organiseert maandag een spellenmarathon, van 10 tot 23 uur in zaal den Hangar aan het Douaneplein. Bezoekers zijn welkom om zelf een spelletje mee te brengen of zich aan te sluiten bij een andere groep. De club organiseert ook een tweedehandsverkoop. Het evenement is gratis. Meer info: spellenclubmechelen.com.

Heist-op-den-Berg

Benefiet voor lift voor Annalina

In Cultuurcentrum Zwaneberg vindt zaterdag een benefietevenement ten voordele van Annalina Vandenborn (6) plaats. Dat is een meisje dat niet kan lopen en daardoor niet zelfstandig naar de klassen van haar school Dokter Jozef Weyns op de eerste verdieping kan. Om geld in te zamelen voor een lift – kostprijs 26.000 euro – worden twee activiteiten georganiseerd. Om 14 uur start een kinderfeest met Magic Stef, kinderdisco, grime en ballonplooier Jukki Dukki. Om 18 uur start een avondprogramma met optredens van De Romeo’s, Daria, Sien & Sarah-Marie, Rune en Metejoor. Meer info: www.zwaneberg.be.

Putte

Kamp44 gedenkt slachtoffers V-bommen

Kamp44 organiseert zondag de vierde editie van de Frank Klepper Wandeling. Het programma start om 10 uur met een herdenkingsceremonie aan het monument voor de Amerikaanse soldaat aan Heemkring Het Molenijzer. De wandeling start om 11 uur en leidt naar zaal Wildeman, waar een tentoonstelling plaatsvindt over Antwerp X. De terugtocht gebeurt met behulp van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. “Een unieke herdenking van de strijd tegen de Duitse V-bommen die in onze streek vele vergeten slachtoffers maakten”, aldus Kamp44. Deelname kost 5 euro (een pannenkoek en soep onderweg inbegrepen). Meer info: www.kamp44.be.

Liezele

Fort Liezele viert Wapenstilstand

In Fort Liezele vindt maandag een Vredesfeest plaats om Wapenstilstand te herdenken. Vanaf 13 uur vinden activiteiten voor jong en oud plaats. Kinderen leven zich uit op klimtorens, met volksspelen en met katapulten schieten, volwassenen kunnen een filmvoorstelling bijwonen. Om 17 uur vindt een officiële ceremonie plaats, om 17.45 uur start een fakkeltocht. De activiteiten worden om 18.45 uur besloten met een lichtshow. Meer info: www.puurs-sint-amands.be/kom-naar-het-vredesfeest.