Ontwikkeling oud-ziekenhuis Leopoldstraat loopt vertraging op Wannes Vansina

28 januari 2020

13u28 2 Mechelen De ontwikkeling van de voormalige ziekenhuiscampus in de Mechelse Leopoldstraat loopt vertraging op. Het is zelfs niet zeker of de sloop nog dit jaar van start kan gaan.

Een klein jaar geleden liet het Hasseltse vastgoedbedrijf DMI (intussen Ciril) bij de voorstelling van de plannen voor de site weten dat de eerste bouwwerken in het voorjaar van 2020 van start zouden gaan.

Die timing blijkt niet meer actueel. “We zitten nog volop in het vergunningstraject. De timing is momenteel koffiedik kijken. Een dossier sleept soms langer aan dan je wil”, zegt communicatiemanager Thomas Bijnens.

Zelfs of de sloop nog voor dit jaar is, kan hij niet zeggen. De plannen zelf zijn niet gewijzigd. De ontwikkelaar plant nog altijd de bouw van diverse appartementen (96 woongelegenheden), een hotel met honderd kamers en casco ruimtes voor retail en diensten. Dat bovenop een parkeergarage voor 189 wagens (met inrit in de Leopoldstraat).

Er komen ook een ‘buurtpark’ (achter de bebouwing van de Willem Rosierstraat en de Leopoldstraat) en een ‘leefstraat’ (die vertrekt aan de Vaartdijk). Het voormalige ziekenhuis wordt daartoe volledig gesloopt, op de vier burgerwoningen in de Rosierstraat na.

Maandagavond keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen goed en stelde ze het rooilijn- en innemingsplan vast.